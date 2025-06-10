"Это не может остаться без последствий": Мерц сделал жесткое заявление об ударах РФ

Канцлер заявил, что удары РФ не имеют ничего общего с законным военным ответом.

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Мерц обвинил Россию в военных преступлениях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС Киева

Кратко:

Канцлер обвинил РФ в военных преступлениях против гражданских

Удары по Украине он назвал непропорциональным ответом

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой действий России против Украины, назвав недавние удары по украинским городам "террором против гражданского населения". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает Welt.

По словам Мерца, российские атаки в последние дни являются "самыми серьезными военными преступлениями".

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Он подчеркнул, что российские войска "сознательно и безжалостно" поражали мирное население Украины с использованием беспилотников и крылатых ракет.

"Эти атаки были террором против гражданского населения", - заявил канцлер.

Он также подчеркнул, что такие действия России являются "чем угодно, но только не пропорциональным ответом" на "очень точные" удары ВСУ по российским военным аэродромам.

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Как писал Главред, в ночь на 10 июня, армия диктатора Путина массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В КОВА сообщили, что в столице повреждения получили 7 районов. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения.

Этой же ночью, враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Зафиксировано попадание в жилые дома и роддом. В результате вражеского удара 2 мужчин погибли. Еще девять человек пострадали.

Напомним, утром 9 июня, в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Как сообщил председатель ОВА Александр Коваль, Ровенская область пережила тяжелую ночь из-за мощного воздушного удара РФ. По предварительной информации, один человек ранен.

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