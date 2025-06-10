Мир магии возвращается: в Киеве состоится шоу "ДивоVision 2" от самых известных украинских иллюзионистов

Magic Brothers покажут незабываемое магическое шоу.

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В Киеве покажут обновленное шоу ДивоVision 2 от Magic Brothers / Пресс-служба

17 июня в Киеве состоится премьера обновленного шоу "ДивоVision 2" от украинских иллюзионистов Magic Brothers. После успеха первой части организаторы возвращаются с совершенно новой программой - еще более масштабной, технологичной и эмоциональной. Зрителей ждут уникальные иллюзии, цирковые трюки и эффекты, которые стирают грань между реальностью и фантазией.

В центре шоу - всемирно известные братья-иллюзионисты, чьи номера уже стали визитной карточкой проекта. На этот раз они представят ряд обновленных трюков, где каждое выступление балансирует на грани реальности и фантазии.

"ДивоVision 2" - это зрелищная постановка для всей семьи, которая объединяет цирковые номера, спецэффекты, магию света и звука. Организаторы обещают незабываемое погружение в мир чуда и магии.

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Среди главных элементов шоу:

совершенно новые иллюзии и цирковые трюки;

выступления профессиональных цирковых артистов;

современное техническое оформление: световые эффекты, спецэффекты, оригинальные костюмы;

незабываемые эмоции и впечатления для всей семьи.

Билеты уже в продаже по ссылке. Шоу состоится в Киевском культурном кластере "Краков".

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