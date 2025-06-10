'Это ультиматум': Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

Президент заявил, что Украина нуждается в сильных международных посредниках, способных заставить РФ выполнять договоренности.

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Зеленский раскрыл цинизм РФ на переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Россия открыто заявила о том, что ее "меморандум" является ультиматумом для Украины

Прекращение огня должно основываться на украинском меморандуме

Украина не признает временно оккупированные территории российскими

Российская делегация открыто заявила на переговорах в Стамбуле, что ее так называемый "меморандум" является не предложением к диалогу, а откровенным ультиматумом. РФ понимает, что Киев его не примет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Глава государства отметил, что Украина выступает с четкой позицией: основой для прекращения огня может быть только украинский меморандум. По его словам, украинская делегация в Стамбуле имеет мандат только на обсуждение вопросов гуманитарного характера - обмен военнопленными, возвращение депортированных детей и прекращение огня.

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"Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш конституционный вопрос", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что ни одна делегация не может вести речь об уступках в вопросах территориальной целостности, поскольку это прямо запрещено Конституцией Украины. Переговоры о будущем оккупированных территорий, как отметил Зеленский, возможны только на уровне глав государств - непосредственно между ним и российским диктатором Путиным.

Президент также напомнил, что вопросы временно оккупированных территорий Украины не могут быть предметом уступок или юридических компромиссов. Украина не признает ни одной из этих территорий российскими. В то же время Зеленский не исключил, что при наличии четких и действенных гарантий безопасности, территориальные вопросы можно будет урегулировать дипломатическим путем.

"Мы хотим положить конец войне, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-нибудь придумает. Они даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете. Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина нуждается в сильных международных посредниках, которые способны привлечь Россию к ответственности за невыполнение договоренностей.

"Соединенные Штаты сейчас не выглядят сильным посредником: россияне сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России", - добавил президент.

Война в Украине - последние заявления Зеленского

Как сообщал Главред, украинцы уже более 1200 дней героически противостоят полномасштабной агрессии России. Президент Зеленский отметил, что никто не может точно спрогнозировать, сколько еще выдержит украинское общество и призвал мир остановить Путина, усилить санкции против России, а Европу - активнее влиять на Китай. Без решительных действий нынешняя ситуация может перерасти в Третью мировую войну.

Также глава государства подчеркнул, что мобилизация - сложный, но необходимый вопрос, и Украина ежемесячно пополняет армию на 27 тысяч человек, тогда как Россия - на 40-50 тысяч из-за больших потерь. В то же время он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию с 18 лет.

Кроме этого, президент заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан использует войну России против Украины в своих политических интересах перед выборами. Он назвал политику Орбана антиукраинской и такой, что не отражает мнение всех венгров.

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