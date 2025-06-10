Кто сделал вышиванку модной: историк раскрыл малоизвестные факты

Вы узнаете:
- Когда вышиванки стали популярными
- Кто первым носил вышиванку вместе с костюмом
Вышиванка - уникальная одежда. Это символ настоящей украинской идентичности. Она прошла сложный путь от простого крестьянского наряда до мирового модного тренда.
Главред решил разобраться, кто популяризировал вышиванку и создал новый стиль моды.
Кто ввел моду на вышиванки
Историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что украинские аристократы начали сознательно надевать вышиванку в 19 веке, чем подчеркивали свою самоидентификацию.
В частности, звание первенства заслуженно может получить Елена Пчилка.
"Это уже была на просто какая-то мода, а это была конкретная позиция. Как и у дочери Елены Пчилки - Леси, которая сказала, что она Украинка", - подчеркнул он.
Историк также добавил, что первым, кто одел вышиванку под классическую европейскую тройку и носил так постоянно - это был Иван Яковлевич Франко.
"Именно Франко соединил наш украинский костюм вместе с европейским костюмом. И именно таким образом Франко ввел вышиванку в моду не просто украинской интеллигенции, элиты, а в повседневную моду", - отметил Алферов.
Интересные факты о вышиванке - видео:
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Кто такой Александр Алферов?
Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.
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