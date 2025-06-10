Кто сделал вышиванку модной: историк раскрыл малоизвестные факты

Вышиванка является популярной и модной даже в наше время.

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Кто сделал вышиванку модной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда вышиванки стали популярными

Кто первым носил вышиванку вместе с костюмом

Вышиванка - уникальная одежда. Это символ настоящей украинской идентичности. Она прошла сложный путь от простого крестьянского наряда до мирового модного тренда.

Главред решил разобраться, кто популяризировал вышиванку и создал новый стиль моды.

Кто ввел моду на вышиванки

Историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что украинские аристократы начали сознательно надевать вышиванку в 19 веке, чем подчеркивали свою самоидентификацию.

В частности, звание первенства заслуженно может получить Елена Пчилка.

"Это уже была на просто какая-то мода, а это была конкретная позиция. Как и у дочери Елены Пчилки - Леси, которая сказала, что она Украинка", - подчеркнул он.

Историк также добавил, что первым, кто одел вышиванку под классическую европейскую тройку и носил так постоянно - это был Иван Яковлевич Франко.

"Именно Франко соединил наш украинский костюм вместе с европейским костюмом. И именно таким образом Франко ввел вышиванку в моду не просто украинской интеллигенции, элиты, а в повседневную моду", - отметил Алферов.

Интересные факты о вышиванке - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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