Не просто ромбики с красной нитью: что означают орнаменты на вышиванках

На самом деле в орнаментах вышиванки закодировался глубокий символизм.

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О чем "говорит" орнамент вышиванки / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Что означают узоры вышиванки

Чем отличаются вышиванки в разных регионах Украины

Вышиванка - это шедевр народного искусства, вобравший в себя многовековые традиции, историю и душу украинского народа. Каждая нить имеет свое особое значение. Главред решил разобраться, что означают узоры на вышиванке.

Обычно День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Но мало кто действительно задумывался, какой смысл скрывает орнамент.

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Старший научный сотрудник отдела народного искусства Института народоведения НАН Украины, кандидат искусствоведения Татьяна Куцир в комментарии УНИАН рассказала, что каждый украинский регион имеет свой орнамент.

Например, на севере Украины вышивка будто имитирует ткачество, то есть есть локальные полосы узоров, в частности, ромбов. Иногда даже трудно понять, - рубашка тканая или вышитая.

На северо-восточной части рубашки вышивают белым по белому. Для востока также свойственна вышивка белым по белому.

В западном регионе Украины часто встречается вышивка шерстяными нитками, а также особый тип отделки - вышивка по ряби, то есть нанесение узоров на мелкие складки ткани.

На юге рубашки имели двустороннюю вышивку.

Что означают узоры вышиванки

По словам Куцир, вышивка всегда имела обереговую функцию. То есть просто нанесенный иглой на ткань стежок красной или другой нитью уже выполнял функцию оберега.

В основе большинства украинских орнаментов на вышиванках есть ромб. По словам ученого Бориса Рыбакова, этот символ происходит из Триполья и символизирует поле.

Сейчас сложно точно определить значение орнаментов на вышиванках.

Еще в конце 19 века этнографы зафиксировали, что эти узоры имели важный смысл, но мастера его уже не помнили. Поэтому точное значение отдельных узоров остаётся неизвестным.

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