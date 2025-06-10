"Сигнал силы и единства": Зеленского пригласили на три саммита

Зеленского пригласили на саммиты НАТО, ЕС и G7.

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Зеленского пригласили на три саммита / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Кратко:

Для Украины было важно получить приглашение на саммит НАТО

Зеленский получил приглашение на заседание глав стран G7 в Канаде

Зеленский получил приглашение на саммит ЕС

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммиты НАТО, Большой семерки и Европейского союза. Об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий на брифинге во вторник, 10 июня.

По его словам, для Украины было важно получить приглашение на саммит НАТО, но также нужны сильные решения на этом заседании.

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"Для нас, как для государства, важно наполнение этой встречи, и нам важно, чтобы по итогам этого саммита был сигнал все-таки силы и единства, в том числе, что касается Украины. Сейчас идет работа над тем, чтобы выйти на эти итоговые решения, которые по итогам саммита НАТО в Гааге будут. И я думаю, что от этого будет зависеть, в том числе и участие Украины, уровень участия Украины", - рассказал он.

Также Зеленский получил приглашение на заседание глав стран G7 в Канаде. Подготовка к саммиту и форматам продолжается, но непосредственно новости о финальном решении по участию будут ближе к датам событий.

"Потому что вы понимаете, что много факторов влияет, и речь идет не только о встречах и решениях, речь идет и о безопасности ситуации. Все-таки у нас страна в полномасштабной войне. Но я могу подтвердить, что приглашения на оба события есть и подготовка к участию в них тоже есть. Вот факт", - пояснил представитель МИД.

Кроме того, Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС.

"Обязательно на полях таких мероприятий прорабатываются двусторонние встречи. Эти три случая не являются исключением. Я уверен, что двусторонние встречи на полях этих мероприятий будут. Какие? Над этим мы сейчас и работаем. Будем информировать, когда будет больше ясности", - добавил Тихий.

Позиция администрации Трампа по НАТО в Украине – новости:

Как сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не видит Украины в НАТО после завершения войны. По его словам, гарантии для Киева должны подкрепляться европейскими и неевропейскими войсками.

Россия не позволит Украине войти в НАТО, сказал Дональд Трамп. Также Трамп считает, что причиной полномасштабного нападения России является риторика предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена о вступлении Украины в Альянс.

Если Украина не будет в НАТО, тогда государству понадобится армия в 1,5 млн человек, отметил Владимир Зеленский. Нужно более 200 бригад. Россия, в свою очередь, наращивает мобилизационный ресурс.

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