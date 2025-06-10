Принята обязательная эвакуация из 7 сел Харьковской области – список

Кратко:
- Планируется вывезти в безопасные места 181 ребенка
- Все эвакуированные получат временное жилье
Совет обороны Харьковской области на заседании в среду, 10 июня, принял решение об обязательной эвакуации из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Об этом написал начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка", - написал Синегубов.видео дня
По его словам, основанием для этого решения стали усиленные вражеские обстрелы. В течение последних 2 месяцев из-за российских обстрелов громады УАБами, РСЗО и БПЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них - 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.
"В целом планируем вывезти в безопасные места 181 ребенка", - отметил Синегубов.
Он заверил, что все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, вечером воскресенья, 8 июня, российские войска атаковали пригород Харькова управляемыми авиационными бомбами.
Кроме того, российские оккупанты в ночь на субботу, 7 июня, массированно ударили по Харькову дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетой. Сначала сообщалось, что один человек погиб. Затем стало известно, что погибших уже трое. Уже известно о 16 пострадавших, среди них - двое детей.
Ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.
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