"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Противник применил большое количество ударных дронов и ракет, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал об атаке РФ / armyinform.com.ua, Telegram

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Беспилотники заходили в Киев с разных направлений

Противник применил большое количество ударных дронов и ракет

В ночь на 10 июня российские беспилотники массово атаковали Киев, заходя в город группами с разных направлений, что осложняло их уничтожение, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, противник применил большое количество ударных дронов и ракет, создавая значительную угрозу для столицы.

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Игнат отметил, что беспилотники заходили в Киев с разных направлений, что усложняло работу сил противовоздушной обороны. Он подчеркнул важность точного выбора средств для ликвидации угрозы.

Также он сообщил, что в отражении нападения участвовали все подразделения украинских сил обороны. Игнат призвал граждан соблюдать меры безопасности, напомнив, что сбитые объекты могут падать на землю, поэтому необходимо искать надежные укрытия.

Он также подчеркнул, что при таких масштабных атаках безопасность должна оставаться приоритетом.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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