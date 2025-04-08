Потери колоссальные: названы прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войны

Главные тезисы:
- Нет ни одной отрасли, которая не пострадала бы из-за войны
- Прямые убытки аграрного сектора составили $30 млрд
Полномасштабное российское вторжение нанесло существенный вред всем отраслям сельского хозяйства Украины. Нельзя сказать, что кого-то это не задело. Тяжелее всего прифронтовым территориям, которые в условиях обстрелов проводят посевные и уборочные кампании. Об этом заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Также трудно там, где был враг, который уничтожал элеваторы, фермы, сжигал технику и тому подобное. В частности, это очень тяжелая история для Херсонщины, Запорожья, Харьковщины, Николаевщины. Все это приводило к большим потерям и в посевах из-за минирования, когда нет возможности выращивать культуры, и к потерям в наращивании поголовья крупного рогатого скота, потому что уничтожались молочно-товарные комплексы, свинокомплексы, птицефермы", - рассказал Марчук в комментарии Главреду
По его словам, Украина понесла колоссальные потери.
"Сегодня из-за войны аграрный сектор Украины, по подсчетам Всемирного банка, потерял около 30 млрд долларов, это прямые убытки, а косвенные убытки составили до 100 млрд долларов. Это колоссальные средства. Это задело всех", - отметил Марчук.
Смотрите видео - Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:
Как писал Главред, из-за войны страна испытывает серьезные экологические последствия. Даже после ее завершения вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет. Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года, пишет NYT.
Ранее доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев сообщил, что после сильных штормов мазут из-за разлива танкеров России дошел и до Украины. Черноморское побережье Одесской области пострадало от загрязнения.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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