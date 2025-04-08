Кратко:
- Киркоров подумал, что у него Ролекс
- Что он купил себе в подарок
Российский пропутинский певец Филипп Киркоров не на шутку опозорился из-за дорогой покупки, которой он решил похвастаться перед публикой.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, певец пришёл в гости к подруге Виктории Шеляговой и показал новые часы, заявив, что Rolex выпустил лимитированную коллекцию к 80-летию со "дня победы". Заявление уже само по себе звучало странно.
Киркоров, который недавно похоронил своего отца-путиниста и украинофоба Бедроса, с гордостью заявил, что поднял на уши всех, чтобы первым получить часы с изображением момента "Родина-мать". Он похвастался, что ему раздобыли их за сутки.
Между тем, мировая корпорация ничего не слышала про "родину мать" и тем более, не выпускала никакой новой модели с изображением советского монумента.
Российская пропагандистка Ксения Собчак подтвердила эти сведения, добавив, что такие часы были сделаны в мастерской, куда может обратиться любой желающий.
"Швейцарская часовая компания никакого отношения к ней не имеет – это лимитированная серия одной кастом-мастерской из Лондона. А мастера там явно хорошо знают своего клиента, и я, кстати, сразу подумала, что Филипп будет в числе первых покупателей", – отметила пропагандистка.
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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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