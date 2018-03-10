Ксения Собчак

Дата и место рождения

5 ноября 1981 года. Ленинград, СССР. Отец - юрист Анатолий Собчак (впоследствии мэр Санкт-Петербурга - с 1991 по 1996 год). Мать - историк Людмила Нарусова (впоследствии - член Совета Федерации РФ).

Образование

Среднее образование получила, окончив школу при РГПУ имени Александра Герцена. Затем, в 1998-м стала первокурсницей факультета международных отношений СПбГУ. В 2000 году отправилась в Москву и продолжила обучение уже на факультете международных отношений МГИМО. В 2002 году стала бакалавром, а в 2004 году - получила "красный диплом" магистратуры МГИМО по специалности "Политология".

Телепроекты и журналистская деятельность

Широко известной Собчак стала в качестве ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" на канале "ТНТ". Здесь она проработала с 2004 до 2012 года. Параллельно Собчак была ведущей таких реалити-шоу: "Блондинка в шоколаде" на канале "Муз-ТВ" (2006—2009), "Кто не хочет стать миллионером" на канале "ТНТ" (2008) "Последний герой-6" на "Первом канале" (2008—2009).

Кроме того, в апреле-октябре 2010 года участвовала в развлекательно-юмористической передаче "Девчата" (Россия-1).

С 2011 год по 2012 год была ведущей очередного реалити-шоу "Топ-модель по-русски".

В 2011-м работала и на украинском телевидении - на передаче "Давай поженимся" (канал "СТБ").

На данный момент Собчак ведет авторскую передачу "Собчак живьем" на телеканале "Дождь", в которой интервьюирует известных людей.

В 2012-2014 года работала главным редактором женского глянцевого журнала SNC. Затем стала главным редактором российской версии популярного французского журнала о моде L'Officiel.

Писательство

В 2006 Собчак опубликовала книгу "Стильные штучки". В 2007 году - в соавторстве с Оксаной Робски - книгу "Как выйти замуж за олигарха". В 2010-м издала книгу "Энциклопедия лоха" и, совместно с Ксенией Соколовой, выпустила книгу "Философия в будуаре".

Собственность и деньги

По информации авторитетного делового издания "Forbes", доход Собчак в сентябре 2008 года - сентябре 2009 года составлял 1,2 млн долларов. В феврале 2010 года она купила небольшой (менее 0,1 %) пакет акций крупной российской компании- ретейлера мобильных телефонов "Евросеть", истратив на сделку млн. В декабре 2012-го Собчак продала свои акции за 2,3 млн долларов.

В 2017-м году Собчак заняла десятое место в рейтинге журнала "Forbes" среди российских знаменитостей. Ее состояние оценивается в 2,1 млн долларов США. Основные источники ее благосостояния — выступление в качестве конферансье на корпоративах и рекламные контракты, гастроли по России с серией мастер-классов "Теория успеха", размещение рекламных постов в социальных сетях и деятельность в качестве владелицы кафе "Бублик".

Гражданская/общественная деятельность

После очередных выборов в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года, на которых победу одержала провластная партия "Единая Россия", Собчак активно участвовала в акциях протеста против фальсификации выборов. 10 декабря она пришла на митинг на Болотной площади в Москке, а 24 декабря - выступила на митинге на проспекте Академика Сахарова.

После президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых предсказуемо победил тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, Собчак 10 марта выступила на митинге "За честные выборы" на Новом Арбате. 8 мая 2012 года она пришла в лагерь оппозиционеров на Чистопрудном бульваре. Затем, возле Никитских ворот Собчак задержала полиция вместе с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Позднее, 12 июня того же года в квартире Собчак правоохранители произвели обыск. По словам ее адвоката Генри Резника, в Следственном комитета РФ, что другой политик-оппозиционер Илья Яшин фактически живет в квартире Собчак.

Во время обыска была изъята крупная сумма денег в иностранных валютах и российской валюте (1, 108 420 млн евро, 522, 392 тысячи долларов США и 485, 325 тысячи рублей). Впоследствии средства были ей возвращены правоохранителями.

Президентские выборы-2018 в России

18 октября 2017-го Собчак официально объявила о том, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2018-м. Довольно скоро ею был сформирован предвыборный штаб и специальный сайт "Собчак против всех".

Позднее Собчак сказала, что о своих политических амбициях сказала действующему президенту России Владимиру Путину - в ходе интервью для документального фильма об Анатолии Собчаке. Кроме того, она также публично заявляла о своей готовности "сняться" с выборов - но только в том случае, если на них допустят политика-оппозиционера Алексея Навального.

Слухи, критика и скандалы

В начале карьеры Собчак ходили упорные слухи о том, что ее крестным отцом является президент РФ Владимир Путин - бывший помощник и заместитель Анатолия Собчака в бытность того мэром Санкт-Петербурга. Однако, она впоследствии категорически опровергла этот факт и заявила о том, что ее крестным в 1993-м стал отец Гурий, служивший в храме "Александро-Невская лавра".

Сценический образ Ксении Собчак и большинство коммерческих проектов с ее участием (особенно во второй половине "нулевых годов") регулярно подвергались критике.

Особенно на этом поприще некогда отличился печатный орган правительства России, "Российская газета". В 2006 году на страницах издания сообщалось: "Ксения Собчак безнадёжна, ибо стала ведущей сугубо молодёжно-интимного реалити-шоу "Дом-2" по причине того, что ни петь, ни плясать Ксения не может, а может только разговаривать. "Ксения стала брендом прежде, чем родилась, примерно, как Шариков, который начитался Каутского прежде, чем прочитал "Робинзона Крузо"". Позднее, в 2007-м год "Российская газета" писала об истоках успеха Ксении Собчак: "В телеэкран она просунулась благодаря отчасти знатному происхождению и по большей части потому, что примелькалась на виповских мероприятиях""; "Профессионализма и таланта Ксении занимать и занимать. Она есть ухоженная, принаряженная, закрашенная пустота, ставшая по стечению обстоятельств брендом".

В критике Собчак "отметился" даже известный режиссер и общественный деятель Никита Михалков (сам регулярно подвергаемый критике в последние годы). В своей передаче "Бесогон TV" на телеканале "Россия-24" он раскритиковал ее за "мелкобуржуазное, мещанское мышление" и письмо, опубликованное на портале "Сноб".

Личная жизнь

В конце 90-х - начале 2000-х пережили череду романов с обеспеченными и влиятельными мужчинами: Умаром Джабраиловым, Дмитрием Савицким, Олегом Малисом.

Летом 2005 года Собчак публично объвила о своих планах выйти замуж за американского коммерсанта Александра Шустеровича, однако потом отменила свадьбу.

Впоследствии около года встречалась с 16 ноября 2011 года с главой департамента культуры Москвы и экс-депутатом Госдумы РФ Сергем Капковым.

В 2012-м имела роман с политиком-оппозиционером Ильей Яшиным.

На данным момент Собчак является женой актера Максима Виторгана. У супругов есть общий сын Платон (2016 года рождения).