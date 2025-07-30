Предвестник инсульта: Елена Мозговая оказалась в больнице в опасном состоянии

Елена Мозговая поделилась подробностями своего здоровья.

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Елена Мозговая / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая, которая недавно поделилась тем, что перенесла боррелиоз, оказалась на больничной койке и рассказала об опасном состоянии.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, с ней случился гипертонический криз. "Гипертонический кризис очень неприятная история. Берегите себя", - написала она.

Данное состояние является опасным и неприятным.

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Мозговая оказалась в больнице / Фото Instagram/olenamozgova1

Что такое гипертонический криз

По данным клиники Mayo, гипертонический криз — это внезапное, резкое повышение артериального давления. Показания артериального давления составляют 180/120 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше. Гипертонический криз требует неотложной медицинской помощи. Он может привести к сердечному приступу, инсульту или другим опасным для жизни проблемам со здоровьем. При таких показателях артериального давления немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Сильно повышенное артериальное давление может привести к повреждению кровеносных сосудов и внутренних органов, включая:

Сердце.

Мозг.

Почки.

Глаза.

Симптомы гипертонического криза

Тревогу

Затуманенное зрение

Боль в груди

Спутанность сознания

Тошнота и рвота

Отсутствие реакции на стимуляцию (ареактивность)

Судороги.

Сильная головная боль

Одышка

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