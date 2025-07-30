Предвестник инсульта: Елена Мозговая оказалась в больнице в опасном состоянии

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая, которая недавно поделилась тем, что перенесла боррелиоз, оказалась на больничной койке и рассказала об опасном состоянии.
Как написала артистка на своей странице в Instagram, с ней случился гипертонический криз. "Гипертонический кризис очень неприятная история. Берегите себя", - написала она.
Данное состояние является опасным и неприятным.
Что такое гипертонический криз
По данным клиники Mayo, гипертонический криз — это внезапное, резкое повышение артериального давления. Показания артериального давления составляют 180/120 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше. Гипертонический криз требует неотложной медицинской помощи. Он может привести к сердечному приступу, инсульту или другим опасным для жизни проблемам со здоровьем. При таких показателях артериального давления немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Сильно повышенное артериальное давление может привести к повреждению кровеносных сосудов и внутренних органов, включая:
- Сердце.
- Мозг.
- Почки.
- Глаза.
Симптомы гипертонического криза
- Тревогу
- Затуманенное зрение
- Боль в груди
- Спутанность сознания
- Тошнота и рвота
- Отсутствие реакции на стимуляцию (ареактивность)
- Судороги.
- Сильная головная боль
- Одышка
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