Важное решение для украинцев: какая еще одна категория получит право на отсрочку

Законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой, последнее слово за депутатами.

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Кого коснется новая инициатива Кабмина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

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Правительство согласовало отсрочку от мобилизации для молодых контрактников

Новый законопроект обещает 12 месяцев без повторной мобилизации

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий предоставление годовой отсрочки от повторной мобилизации для отдельной категории военнообязанных. Об этом на своей странице сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Речь идет о молодых гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили контрактную службу во время военного положения, а впоследствии были уволены со службы.

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Он отметил, что правительство поддержало законодательную инициативу, которая позволит предоставлять 12 месяцев передышки от повторного призыва тем, кто уже выполнил свой долг в рамках контрактной службы в особый период.

"Это пока только законопроект. Его еще должны рассмотреть в Верховной Раде", - подчеркнул парламентарий.

​ Правила бронирования / Инфографика: Главред ​

Кто может получить бронь от мобилизации?

Забронировать от мобилизации можно работников оборонных предприятий, структур, сотрудничающих с Минобороны, а также компаний, которые имеют статус критически важных. Кроме того, право на бронь сохраняется за сотрудниками полиции, прокуратуры и ГСЧС.

Какова процедура оформления брони от мобилизации?

Оформлением брони занимается работодатель, который подает необходимые документы в соответствии с законодательством. В 2025 году это может быть выписка из приказа или справка установленной формы. Окончательное решение относительно того, кого подавать на бронирование, принимает руководитель предприятия.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 15 июля Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. До 5 ноября текущего года.

Кроме того, 30 июня правительство поддержало законопроект, вносящий изменения в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь добровольцы, которые служили в рамках проекта "Контракт 18-24", получат 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

Более того, депутаты Верховной Рады Украины подали новый законопроект №13335. Он предусматривает возможность временного бронирования для мужчин, нарушивших мобилизационное законодательство.

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О персоне: Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам. В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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