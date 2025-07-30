Как прочистить слив за считанные секунды: толковый сантехник раскрыл хитрый трюк

Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды.

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Как быстро прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса

Карбонат натрия популярное чистящее средство

Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения

Сливные трубы постоянно подвергаются нагрузке — в них попадают остатки пищи, жир, волосы, шампунь и другой мусор, что со временем может привести к засору.

С одной стороны, вы хотите очистить слив, но с другой — не хочется использовать агрессивные химические средства, пишет Express.

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Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды. Однако для более стойких засоров, если вы всё же предпочитаете натуральные решения, специалисты рекомендуют другое домашнее средство.

Профессионалы утверждают: "Если пищевая сода не справляется, попробуйте более мощное, но при этом безопасное средство — стиральную соду".

Карбонат натрия, более известный как кристаллическая сода, — популярное чистящее средство, отлично подходящее для очистки труб. Благодаря своей высокой щелочности, он эффективнее справляется с засорами, чем обычная пищевая сода.

Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения, которые накапливаются в трубах, что делает их отличным помощником в борьбе с пробками в сливе.

Если после одной обработки вода всё ещё плохо уходит, повторите процедуру.

А если у вас нет под рукой готовой стиральной соды, сантехники предлагают простой способ её сделать. Насыпьте полдюйма пищевой соды в жаропрочную форму и поставьте в духовку на 1 час при температуре 200°C.

По словам специалистов, при нагревании сода теряет углекислый газ и превращается в обычную стиральную соду.

Слив прочистится буквально на глазах

Чаще всего засоры, особенно в душевой кабине, возникают из-за накопления мыльных остатков, волос и случайных мелких предметов, попавших в слив. Первый признак проблемы — вода начинает уходить заметно медленнее.

Чтобы устранить засор, выполните следующие шаги:

Аккуратно залейте в слив кипящую воду — это поможет размягчить накопившиеся загрязнения.

Затем насыпьте около половины стакана пищевой соды и дайте ей немного времени подействовать.

Смешайте стакан белого уксуса с таким же количеством горячей воды и аккуратно влейте эту смесь в слив поверх соды.

Смотрите видео - как отмыть раковину:

Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.

5 лет назад подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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