Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как прочистить слив за считанные секунды: толковый сантехник раскрыл хитрый трюк

Алексей Тесля
30 июля 2025, 16:58
136
Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды.
раковина
Как быстро прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса
  • Карбонат натрия популярное чистящее средство
  • Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения

Сливные трубы постоянно подвергаются нагрузке — в них попадают остатки пищи, жир, волосы, шампунь и другой мусор, что со временем может привести к засору.

С одной стороны, вы хотите очистить слив, но с другой — не хочется использовать агрессивные химические средства, пишет Express.

видео дня

Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды. Однако для более стойких засоров, если вы всё же предпочитаете натуральные решения, специалисты рекомендуют другое домашнее средство.

Профессионалы утверждают: "Если пищевая сода не справляется, попробуйте более мощное, но при этом безопасное средство — стиральную соду".

Карбонат натрия, более известный как кристаллическая сода, — популярное чистящее средство, отлично подходящее для очистки труб. Благодаря своей высокой щелочности, он эффективнее справляется с засорами, чем обычная пищевая сода.

Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения, которые накапливаются в трубах, что делает их отличным помощником в борьбе с пробками в сливе.

Если после одной обработки вода всё ещё плохо уходит, повторите процедуру.

А если у вас нет под рукой готовой стиральной соды, сантехники предлагают простой способ её сделать. Насыпьте полдюйма пищевой соды в жаропрочную форму и поставьте в духовку на 1 час при температуре 200°C.

По словам специалистов, при нагревании сода теряет углекислый газ и превращается в обычную стиральную соду.

Слив прочистится буквально на глазах

Чаще всего засоры, особенно в душевой кабине, возникают из-за накопления мыльных остатков, волос и случайных мелких предметов, попавших в слив. Первый признак проблемы — вода начинает уходить заметно медленнее.

Чтобы устранить засор, выполните следующие шаги:

  • Аккуратно залейте в слив кипящую воду — это поможет размягчить накопившиеся загрязнения.
  • Затем насыпьте около половины стакана пищевой соды и дайте ей немного времени подействовать.
  • Смешайте стакан белого уксуса с таким же количеством горячей воды и аккуратно влейте эту смесь в слив поверх соды.

Смотрите видео - как отмыть раковину:

Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.

5 лет назад подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

канализация лайфхак сантехника
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

18:27Политика
"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

18:17Украина
"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

18:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Китайский гороскоп на завтра 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Китайский гороскоп на завтра 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

Последние новости

19:10

Зачем в Украине хотят запретить публичное исполнение песен на русском языке

19:08

Почему не отключается насосная станция: простое и быстрое решение проблемыВидео

19:02

"Сапсан" уже на подходе: Шмыгаль намекнул, когда заработают баллистические ракеты

18:27

Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

18:17

"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
18:13

Как украинский язык сформировал русский: языковая правда вне имперских мифов

18:05

Идеально сохранится до весны: где правильно хранить картошку в квартиреВидео

18:02

"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

17:57

Важное решение для украинцев: какая еще одна категория получит право на отсрочку

Реклама
17:50

Доллар и евро ушли в крутое пике: украинцев ждет новый курс валют

17:34

Лорак в очередной раз поразила своим невежеством

17:23

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

17:14

В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от сотрудников ТЦК

17:11

Юристы: и критики, и сторонники "закона о НАБУ" требуют реформ системы из-за отсутствия результатов

17:10

Могут ли женщины-медики выезжать за границу: юрист четко ответил

17:01

Масло и спирт - табу: что на самом деле нужно делать, если укусил клещВидео

16:58

Как прочистить слив за считанные секунды: толковый сантехник раскрыл хитрый трюкВидео

16:52

Спасатели не успели: трагически не стало известной олимпийской чемпионки

16:33

Трамп наказал Индию за войну Путина: Нью-Дели получил пошлины в 25%

16:26

"Ломает психику": Катя Остапчук раскрыла странную деталь личной жизни Славы Демина

Реклама
16:11

"Он был любимцем фанатов": умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden

16:06

Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

15:59

От мух не останется и следа: поможет один дешевый кухонный ингредиентВидео

15:49

У Путина отреагировали на намерения Трампа ввести санкции: как успокаивают россиян

15:36

Готовил удары по аэродромам с F-16 и Mirage 2000: в ВВС нашли "крота"

15:29

Некоторые виды сигарет в Украине исчезнут с прилавков: какой запрет введет Рада

15:20

Почему 31 июля нельзя стирать и купаться в водоемах: какой церковный праздник

15:18

Предвестник инсульта: Елена Мозговая оказалась в больнице в опасном состоянии

15:01

Жестокий контраст войны: Грубич показал, как изменился его сын-воин после тяжелого ранения

14:56

"В ближайшее время": в Польше сделали заявление о приостановлении войны в Украине

14:55

Россияне атаковали здание Сумской ОГА: есть пострадавшие, первые детали

14:54

Большой бизнес на маленьких вредителях: украинцы массово зарабатывают на саранчеВидео

14:35

Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз

14:32

Враг может потерять плацдарм на юге: оккупанты боятся высадки ВСУ

14:16

На грани рецессии и слома: МВФ дал мрачный прогноз по экономике России

14:09

Исчезнут первыми со стола: рецепт маринованных кабачков за 5 минут

13:58

Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способВидео

13:52

Резкий скачок более 150 гривен: в Украине повысили цены на базовый овощ

13:47

Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет: кто в списке

13:15

Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

Реклама
13:13

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Водолею - мечтать без страха, от Рыб - сюрприз

12:59

Захват стратегического города до конца осени: в ВСУ назвали риски и угрозу

12:46

Украина прощается с 10 копейками: почему теперь цены на продукты подскочат

12:42

"Представьте реакцию Добрынина": как сын Квитковой вышел на поле с Бражко

12:34

Что нельзя есть перед сном: названы продукты, которые мешают спать

12:33

Трампу надоело: дипломат оценил, насколько США изменили свою позицию по РФ

12:27

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

12:17

Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

12:11

Мечта каждой женщины: самые верные мужья по знаку зодиака

11:50

"Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять