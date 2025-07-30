Как прочистить слив за считанные секунды: толковый сантехник раскрыл хитрый трюк

Вы узнаете:
- Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса
- Карбонат натрия популярное чистящее средство
- Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения
Сливные трубы постоянно подвергаются нагрузке — в них попадают остатки пищи, жир, волосы, шампунь и другой мусор, что со временем может привести к засору.
С одной стороны, вы хотите очистить слив, но с другой — не хочется использовать агрессивные химические средства, пишет Express.
Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды. Однако для более стойких засоров, если вы всё же предпочитаете натуральные решения, специалисты рекомендуют другое домашнее средство.
Профессионалы утверждают: "Если пищевая сода не справляется, попробуйте более мощное, но при этом безопасное средство — стиральную соду".
Карбонат натрия, более известный как кристаллическая сода, — популярное чистящее средство, отлично подходящее для очистки труб. Благодаря своей высокой щелочности, он эффективнее справляется с засорами, чем обычная пищевая сода.
Кристаллы соды легко растворяют жир и другие загрязнения, которые накапливаются в трубах, что делает их отличным помощником в борьбе с пробками в сливе.
Если после одной обработки вода всё ещё плохо уходит, повторите процедуру.
А если у вас нет под рукой готовой стиральной соды, сантехники предлагают простой способ её сделать. Насыпьте полдюйма пищевой соды в жаропрочную форму и поставьте в духовку на 1 час при температуре 200°C.
По словам специалистов, при нагревании сода теряет углекислый газ и превращается в обычную стиральную соду.
Слив прочистится буквально на глазах
Чаще всего засоры, особенно в душевой кабине, возникают из-за накопления мыльных остатков, волос и случайных мелких предметов, попавших в слив. Первый признак проблемы — вода начинает уходить заметно медленнее.
Чтобы устранить засор, выполните следующие шаги:
- Аккуратно залейте в слив кипящую воду — это поможет размягчить накопившиеся загрязнения.
- Затем насыпьте около половины стакана пищевой соды и дайте ей немного времени подействовать.
- Смешайте стакан белого уксуса с таким же количеством горячей воды и аккуратно влейте эту смесь в слив поверх соды.
Смотрите видео - как отмыть раковину:
Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.
5 лет назад подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.
Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.
Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.
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Об источнике: Express.co.uk
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