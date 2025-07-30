От мух не останется и следа: поможет один дешевый кухонный ингредиент

Вы узнаете:
- Лавровый лист помогает бороться с насекомыми
- Характерный горьковатый аромат лаврового листа способен отпугнуть мух
Мухи могут сильно досаждать — будь то надоедливые насекомые, кружащие вокруг во время еды, или мелькающие перед экраном телевизора.
Если вы хотите избежать использования агрессивных химикатов, загляните в отдел с приправами — возможно, решение уже у вас под рукой, пишет Express.
Для того чтобы прогнать мух, не закрывая окна летом, можно использовать одно простое и доступное средство — лавровый лист.
Чтобы предотвратить появление мух в помещении, рекомендуется разложить лавровые листья в стратегически важных местах: возле окон, дверей и даже внутри кухонных шкафов. Для усиления эффекта можно размельчить сухие листья или прокипятить их, а затем использовать получившийся отвар как спрей, особенно для труднодоступных уголков.
Лавровый лист помогает бороться с насекомыми благодаря содержанию в нём эфирных масел. В частности, в листьях содержится эвкалиптол — природный репеллент, а также такие соединения, как цинеол и эвгенол. Эти вещества испаряются в воздух и создают запах, который привлекателен для человека, но крайне неприятен для мух и других насекомых.
Мухи ориентируются в пространстве с помощью обоняния, и потому стараются избегать мест с сильными ароматами, особенно такими, как у лавра. Размещение лавровых листьев по дому — удобный и малозаметный способ защиты от вредителей, который всё чаще рассматривается как альтернатива покупным репеллентам.
Характерный горьковатый аромат лаврового листа способен отпугнуть не только мух, но и тараканов. Перед использованием убедитесь, что лист ароматный и свежий — так он будет наиболее эффективен.
Кроме того, лавр полезен и в борьбе с вредителями в кладовках — например, молью и долгоносиками. Ароматические соединения, содержащиеся в листьях, действуют на них отпугивающе.
Хотя исследований по использованию лаврового листа немного, в одном из научных обзоров 2006 года была подтверждена эффективность эфирных масел, включая эвкалипт, базилик и анис, как натуральных средств против насекомых — в том числе комаров и тараканов.
Как быстро и надолго избавиться от назойливых насекомых
Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.
Чтобы не допустить размножения этих мелких мух, стоит соблюдать следующие рекомендации:
- Не заливайте растения — давайте земле полностью просохнуть между поливами.
- Убедитесь, что в поддонах не скапливается лишняя вода.
- Для дополнительной защиты разместите рядом с горшками жёлтые клейкие ловушки. Они эффективно улавливают взрослых насекомых, предотвращая их размножение.
Смотрите видео - спасение от комаров:
Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.
Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
Больше новостей:
- Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада
- О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых
- Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работает
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред