От мух не останется и следа: поможет один дешевый кухонный ингредиент

Чтобы предотвратить появление мух в помещении, рекомендуется разложить лавровые листья в стратегически важных местах.

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Как избавиться от мух / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Лавровый лист помогает бороться с насекомыми

Характерный горьковатый аромат лаврового листа способен отпугнуть мух

Мухи могут сильно досаждать — будь то надоедливые насекомые, кружащие вокруг во время еды, или мелькающие перед экраном телевизора.

Если вы хотите избежать использования агрессивных химикатов, загляните в отдел с приправами — возможно, решение уже у вас под рукой, пишет Express.

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Для того чтобы прогнать мух, не закрывая окна летом, можно использовать одно простое и доступное средство — лавровый лист.

Чтобы предотвратить появление мух в помещении, рекомендуется разложить лавровые листья в стратегически важных местах: возле окон, дверей и даже внутри кухонных шкафов. Для усиления эффекта можно размельчить сухие листья или прокипятить их, а затем использовать получившийся отвар как спрей, особенно для труднодоступных уголков.

Лавровый лист помогает бороться с насекомыми благодаря содержанию в нём эфирных масел. В частности, в листьях содержится эвкалиптол — природный репеллент, а также такие соединения, как цинеол и эвгенол. Эти вещества испаряются в воздух и создают запах, который привлекателен для человека, но крайне неприятен для мух и других насекомых.

Как избавиться от мух / Главред

Мухи ориентируются в пространстве с помощью обоняния, и потому стараются избегать мест с сильными ароматами, особенно такими, как у лавра. Размещение лавровых листьев по дому — удобный и малозаметный способ защиты от вредителей, который всё чаще рассматривается как альтернатива покупным репеллентам.

Характерный горьковатый аромат лаврового листа способен отпугнуть не только мух, но и тараканов. Перед использованием убедитесь, что лист ароматный и свежий — так он будет наиболее эффективен.

Кроме того, лавр полезен и в борьбе с вредителями в кладовках — например, молью и долгоносиками. Ароматические соединения, содержащиеся в листьях, действуют на них отпугивающе.

Хотя исследований по использованию лаврового листа немного, в одном из научных обзоров 2006 года была подтверждена эффективность эфирных масел, включая эвкалипт, базилик и анис, как натуральных средств против насекомых — в том числе комаров и тараканов.

Как быстро и надолго избавиться от назойливых насекомых

Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.

Чтобы не допустить размножения этих мелких мух, стоит соблюдать следующие рекомендации:

Не заливайте растения — давайте земле полностью просохнуть между поливами.

Убедитесь, что в поддонах не скапливается лишняя вода.

Для дополнительной защиты разместите рядом с горшками жёлтые клейкие ловушки. Они эффективно улавливают взрослых насекомых, предотвращая их размножение.

Смотрите видео - спасение от комаров:

Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.

Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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