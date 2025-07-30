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Доллар и евро ушли в крутое пике: украинцев ждет новый курс валют

Мария Николишин
30 июля 2025, 17:50
108
Известно, что гривна выросла на 2 и 7 копеек.
Доллар и евро ушли в крутое пике: украинцев ждет новый курс валют
Курс валют на четверг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в четверг
  • На сколько укрепилась гривна

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 июля, новый официальный курс валют. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне в четверг будет на уровне 41,77 грн/долл. Украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

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Что интересно, по отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 48,15 грн/евро. Гривна выросла на 7 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,73/41,76 грн/долл., а евро - 48,12/48,14 грн/евро.

Каким будет курс валют осенью

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что продолжение войны негативно влияет на экономику Украины, а потому осенью инфляция может ускориться.

По его мнению, в осенние месяцы 2025 года на межбанке курс гривни может колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн/долл. и 47,5 - 49,8 грн/евро.

Доллар и евро ушли в крутое пике: украинцев ждет новый курс валют
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 30 июля, курс доллара США был установлен на уровне 41,79 грн, а евро - 48,22 грн.

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital говорят, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года. Но если война будет продолжаться, то в 2026 году эта отметка может увеличиться до 46,0 грн/долл.

В то же время, Тарас Лесовой считает, что в течение этой рабочей недели на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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