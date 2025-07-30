Большой бизнес на маленьких вредителях: украинцы массово зарабатывают на саранче

Нередко люди ловят саранчу вручную, а в Запорожской области за одну особь просят 12 гривен.

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В Украине нашествие саранчи / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gundula Vogel, Pixabay/DanielWanke

Главное:

Для чего продают саранчу

В чем опасность саранчи

Можно ли саранчу употреблять в пищу

По Украине прокатилась новая напасть - нашествие саранчи, при этом предприимчивые граждане нашли способ извлечь из этого прибыль: насекомых начали продавать для различных нужд.

Саранча уже предлагается по цене от 9 до 12 гривен за штуку, в разном виде — живом, сушёном или замороженном. Некоторые продавцы даже делают из неё блюда, называя деликатесом, сообщает Суспильне.

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Для чего продают саранчу

Нередко люди ловят саранчу вручную, а в Запорожской области за одну особь просят 12 гривен, но при оптовом заказе готовы снизить цену до 10.

"У нас в Запорожье её полно, прям нашествие. Крупная такая, как палец. На рыбалку хорошо идёт. Не травленая. Если нужно много — дешевле отдам", — рассказал продавец.

Помимо рыбалки, саранча используется как корм для птиц. По словам орнитолога Вероники Коньковой, это питательный продукт для многих видов пернатых — от сов и ворон до кур, поскольку содержит много белка.

"Куры с удовольствием клюют такую подкормку — саранча насыщает быстро, она питательная и крупная", — отмечает специалист.

/ Инфографика: Главред

В чем опасность саранчи

Однако она также предостерегает: насекомые могут быть опасны. Вполне возможно, что саранча питается на полях, где применяются инсектициды. А это значит — и птицы, и люди рискуют получить отравление.

В зависимости от использованного яда, последствия могут быть серьёзными — от расстройств пищеварения до поражения печени, почек и нервной системы.

Можно ли саранчу употреблять в пищу

Тем не менее в украинских соцсетях уже стали вирусными рецепты блюд из саранчи. Пользователи утверждают, что готовится она просто, а вкус у неё вполне приятный.

Энтомолог Вероника Махина подтверждает: саранча съедобна и даже полезна. Во многих странах Азии это обычный продукт. Более того, она может быть полезнее, чем мясо животных, выращенных на фермах.

"В отличие от промышленного мяса, где часто используются антибиотики, дикая саранча — это натуральный источник питательных веществ. В ней есть всё необходимое — белки, микроэлементы. Это положительно влияет на состояние волос, ногтей и здоровья в целом", — говорит специалистка.

По данным биологов:

в 100 граммах саранчи может содержаться до 25 граммов белка;

а также жиры, витамины и минеральные вещества.

Как защитить урожай от нашествия саранчи

Существует два основных метода борьбы с саранчой — естественный и химический.

Одним из самых эффективных природных способов считается использование домашней птицы. Куры, утки и другие пернатые с удовольствием поедают насекомых, обеспечивая экологичную и безопасную защиту посадок.

Если же масштабы угрозы серьёзны, можно прибегнуть к химическим средствам. Препараты инсектицидного действия помогут эффективно обработать участок и предотвратить повреждение урожая.

Смотрите видео - саранча наступает:

Ранее сообщалось о том, какие растения саранча съест в первую очередь. Саранча может активно нападать на огородные культуры и фруктовые деревья.

Как ранее сообщал Главред, в Украине появился новый вредитель. В селе одного из регионов Украины объявили карантин из-за появления вредителя.

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Об источнике: Суспільне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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