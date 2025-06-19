Колорадский жук - как вредитель из США захватил Европу и Украину

Колорадский жук - это угроза для вашего урожая. Где появилось насекомое, как оно выживает зимой и какие растения помогут его отпугнуть.

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Откуда колорадский жук попал в Европу? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда родом колорадский жук

Как колорадский жук появился в Украине

Какие растения отпугивают колорадского жука

Колорадского жука впервые обнаружил американский энтомолог Томас Сэй в 1824 году. Он собрал несколько экземпляров этого насекомого в Скалистых горах на западе США. Уже в 1859 году этот вредитель практически уничтожил все картофельные поля в штате Колорадо. На тот момент еще никто не мог предположить, что через несколько десятилетий это насекомое распространится не только в США, но и по всей Европе. Каким образом это насекомое попало на все континенты расскажет Главред.

В трюмах судов, загруженных картофелем, жук благополучно пересекал Атлантический океан. Уже в 1876 году его заметили в немецком городе Лейпциг. В начале ХХ века колорадский жук распространился по всей территории Западной Европы. Избежать нашествия удалось лишь Великобритании, где его можно встретить крайне редко.

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На территории Советского Союза жук появился в 1940 году, а уже в начале 50-х годов его фиксировали в Беларуси и на Западной Украине.

Откуда происходит название

Колорадский жук получил свое название из-за пяти характерных полосок на каждом надкрылье. С латинского decemlineata переводится как "десятиполосный".

Русское и украинское названия жука связаны со штатом Колорадо, где в 1859 году он опустошил картофельные плантации. Существует также альтернативная версия: слово colorado с мексиканского языка переводится как "цветной", что тоже соответствует яркому внешнему виду насекомого.

Сколько живет колорадский жук

Средняя продолжительность жизни колорадского жука - до одного года. Однако отдельные особи способны пережить зиму, впадая в диапаузу, и жить до трех лет.

Зиму жук пережидает, зарывшись в землю на глубину до полуметра. Он выдерживает промерзание почвы до -9 °C. Когда температура поднимается и почва прогревается до +13 °C, насекомое выходит на поверхность и ищет пищу.

Что ест колорадский жук

Колорадский жук и его личинки питаются преимущественно листьями и молодыми побегами пасленовых культур. Их привлекают баклажаны, сладкий перец, помидоры, картофель и табак. Самая любимая пища - именно картофель. Насекомые уничтожают его целиком: от листьев до клубней. В поисках пищи жуки могут преодолевать большие расстояния.

Какие растения отпугивают колорадского жука

Как рассказывают на Ютуб канале "Это интересно", чтобы уменьшить количество жуков на участке, можно высадить в междурядьях растения, запах которых отпугивает вредителя. К таким относятся:

Настурция, календула, бархатцы, иссоп, герань - имеют запах, который не нравится жукам.

- имеют запах, который не нравится жукам. Лук и чеснок - выделяют фитонциды, которые отпугивают как взрослых жуков, так и личинок. Их можно высадить на месте, где не пророс картофель. К тому же, они снижают риск фитофтороза.

- выделяют фитонциды, которые отпугивают как взрослых жуков, так и личинок. Их можно высадить на месте, где не пророс картофель. К тому же, они снижают риск фитофтороза. Пижма - этот желтый цветок часто считают сорняком, однако ее эфирные вещества хорошо отпугивают многих вредителей, включая колорадского жука.

- этот желтый цветок часто считают сорняком, однако ее эфирные вещества хорошо отпугивают многих вредителей, включая колорадского жука. Перечная мята - благодаря содержанию эфирного масла и ментола также эффективно отпугивает вредителя.

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