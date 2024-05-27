Копеечное средство спасет урожай картошки: колорадский жук исчезнет навсегда

Чем опасен колорадский жук для картофеля - что боится колорадский жук.

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Когда ждать появления колорадского жука / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/PetrGanaj, Pixabay/Ehrecke

При выращивании картофеля большой вред урожаю наносят вредители, в частности - колорадский жук. Для противодействия необходимо строго соблюдать и выполнять комплекс агротехнических, фитосанитарных, химических и биологических мер.

Ученые из Института картофелеводства советуют значительное внимание уделить защите насаждений картофеля от колорадского жука и фитофтороза. Для сохранения урожая необходимо следить за появлением колорадского жука после зимовки.

Когда ждать появления колорадского жука

По многолетним данным выход жуков из почвы чаще всего начинается в конце апреля и в начале мая. При этом массовый выход вредителя отмечается через 20 дней после появления первых жуков и сопровождается появлением первых яйцекладок.

Огородников предупреждают, что во всех агроклиматических зонах массовое пробуждение личинок при устойчивом потеплении наблюдается 10–15 июня – до начала бутонизации – цветения. Именно в этот период времени стоит задуматься насчет целесообразности применения химических средств защиты посевов против колорадского жука. Посевы в это время опрыскивают инсектицидами.

Почему колорадский жук ест только картофель

В этом вопросе существует объяснение, связанное с тем, что картофель вырабатывает определенный растительный гликоалкалоид. Это алкалоид солонин, который содержится в растениях семейства паслёновых, и обладает инсектицидным действием.

Установлено, что в случае, если солонина в картофельном растении много, колорадский жук почти не повреждает его. Это объясняется тем, что вредитель также может питаться и такими растениями.

Смотрите видео - обрабатываем картошку от колорадского жука:

Чем опасен колорадский жук для картофеля

Это насекомое давно известно своими вредительскими действиями и является одним из главных вредителей картофеля. При этом колорадский жук всеяден, так как в теплом климате может атаковать посадки других пасленовых культур.

Специалисты советуют не упускать момент появления вредителей на выращиваемых культурах. В противном случае вы просто рискуете лишиться всего урожая.

Что боится колорадский жук

Для того, чтобы эффективно бороться с колорадским жуком, советуют использовать чеснок или лук. Вредителя способны отпугнуть сложные ароматы чеснока и лука.

Поэтому при высадке можно спланировать конфигурацию грядок с учетом этого фактора. Если высадить лук и чеснок рядом с картофелем, это может сказаться на уменьшении количества колорадских жуков на участке.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

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