Как сажать картошку с рыбой - колорадский жук и рядом не проползет

Этот метод, хоть и кажется экстравагантным, имеет научное обоснование.

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Что положить в лунку при посадке картофеля / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

В постоянной борьбе с колорадским жуком, который может с легкостью уничтожить урожай картофеля, огородники нашли неожиданное решение – рыбу.

Некоторые садоводы, столкнувшись с нашествием вредителя, обнаружили, что внесение рыбных отходов в почву во время посадки картофеля может избавить от нежелательных гостей и при этом дополнительно улучшить урожай, пишет харьковский портал "Улитка".

Как сажать картошку с рыбой от колорадского жука

Этот метод, хоть и кажется экстравагантным, имеет научное обоснование. По словам одного из опытных огородников, рыбный запах, выделенный в почву, страшен для полосатого вредителя. Таким образом, картофель, выращенный с использованием рыбных отходов, остаётся неприкосновенным для колорадского жука.

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"Мы использовали этот метод уже четыре года подряд и результат поражает. Наши участки картофеля защищены от вредных насекомых, и урожайность остается высокой", – рассказывает опытный огородник.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Однако, не каждый имеет доступ к свежей рыбе. В таком случае, садоводы предлагают использовать "рыбную воду" – экстракт, полученный из рыбы. Этот метод также эффективен и не требует больших затрат.

Не только средство от жуков, но и удобрение

Кроме того, рыба является отличным удобрением для почвы, обогащая её фосфором и другими питательными веществами. Согласно отзывам огородников, картофель, выращенный с использованием рыбы, обладает более пышной и здоровой ботвой, что дополнительно подтверждает полезность этого метода.

Таким образом, использование рыбы при посадке картофеля становится не только эффективным способом борьбы с вредителями, но и удачным экспериментом в области органического сельского хозяйства.

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