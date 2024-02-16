Чего боятся колорадские жуки: чем опрыскивать кусты и что посадить рядом

Благодаря этим хитростям вам не придется травить ядом кусты картофеля и собирать жуков с бутылкой или ведром.

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Чего боятся колорадские жуки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Колорадские жуки - проблема номер один для любителей выращивания картошки. От вредителей можно избавиться многими методами, но каждый раз они возвращаются снова.

Также мы рассказывали, как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой.

Мы нашли несколько малоизвестных способов, которые мало кто использует. При их помощи вам не придется травить ядом кусты картофеля и собирать жуков с бутылкой или ведром.

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Что нужно сажать рядом с картошкой от колорадского жука?

Сельскохозяйственные производители по всему миру сталкиваются с проблемой колорадского жука, врага номер один для картошки. Однако, есть способы минимизировать риск его появления.

Один из них - это смешивание культур. Цветок цинии, рядом с картошкой, действует как естественный барьер, отталкивая колорадских жуков своим запахом.

Также между рядами картофеля можно укроп, календулу или бобовые. Считается, что они также способны отпугнуть ненасытных насекомых.

Как избавиться от колорадских жуков на картошке народными средствами?

Помимо химических методов, существуют эффективные народные способы борьбы с колорадским жуком. Смесь чеснока и перца создает неприятный аромат, отпугивающий вредителей.

Также, регулярный полив картошки настоем из чистотела является прекрасным средством для контроля колорадских жуков, сохраняя урожай здоровым и свободным от вредных насекомых.

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