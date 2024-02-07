Собирать и травить не нужно: ловушка от колорадских жуков, которую нужно сделать заранее

Опытные дачники предпочитают стратегию ловушки в борьбе с этим вредителем.

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Ловушка от колорадского жука / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В поисках лучших методов борьбы с колорадскими жуками, опытные садоводы нашли простое и эффективное решение, не прибегая к использованию ядов.

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Оказывается, не обязательно собирать вредителей с каждого листа картошки, так как опытные дачники предпочитают стратегию ловушки.

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Как избавиться от колорадского жука без химии?

Опыт подтвердил, что колорадские жуки сами сбегаются в определенное место, которое для них создают бдительные садоводы. Больше не нужно тратиться на дорогостоящие препараты, главное — не упустить подходящий момент.

Основой этой ловушки служат свежие всходы и ботва, которые колорадские жуки обожают. Опытные дачники предпринимают шаги еще весной, высаживая картофель-приманки в конце грядки. Результат не заставляет себя долго ждать: вредители собираются на созданных ловушках, облегчая тем самым задачу борьбы с ними.

Этот метод не только эффективен, но и экологически безопасен, ибо не требует использования химических веществ.

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