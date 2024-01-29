Урожая точно не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

Для успешного выращивания картофеля важно не только выбрать правильное место, но и учесть, что рядом с этим овощем не следует сажать определенные культуры.
Рассмотрим, какие овощи не стоит садить в соседстве с картошкой, чтобы избежать проблем с урожаем и ухаживать за вашим садом с максимальной пользой.
Залог успеха - земля
Для обеспечения хорошего урожая картошки, уделите внимание выбору участка. Почва должна быть богатой, эластичной и хорошо дренированной. Работа с глинистой почвой станет легче, если заранее внести в нее рыхлитель и удобрения.
Уровень pH почвы также играет важную роль – оптимальным считается диапазон от 5,1 до 6,0. Глубокие ямы, в которые поместятся клубни, помогут обеспечить хорошие условия для роста.
Где нельзя садить картошку?
Существует одно золотое правило, которое должен знать каждый опытный огородник – никогда не сажайте картошку на тот же участок, где прошлым летом росли помидоры или баклажаны.
Такая соседствующая посадка может привести к проблемам с вредителями и болезнями. Овощи, такие как фасоль, брокколи, чеснок, лук, горох и редис также могут негативно повлиять на рост и урожай картошки.
Картошка не будет дружить с определенными овощами, такими как огурцы, дыни, кабачки, помидоры и подсолнечники.
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