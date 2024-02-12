Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

Простая хитрость избавит вас от лишних хлопот.

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Как посеять морковь, чтобы не прореживать / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Посев семян моркови может быть утомительным процессом, особенно когда нужно равномерно распределить мельчайший посадочный материал.

Вместо того чтобы тратить уйму времени на этот трудозатратный процесс, воспользуйтесь простым и эффективным методом, который сэкономит ваше время и обеспечит успешный урожай.

Как посеять морковь, чтобы не прореживать?

Для этой хитрости вам понадобятся:

видео дня

Пластиковая бутылка

Картофельный крахмал

Вода

Создайте распределительную жидкость

Проделайте отверстие размером в несколько миллиметров в крышке бутылки. В литре воды разведите столовую ложку картофельного крахмала. Засыпьте семена в готовый раствор, перемешайте и перелейте жидкость в бутылку, плотно закрыв крышку.

Начните посев

Нажимайте легко на бутылку, словно поливая грядку. Благодаря этому методу семена моркови лягут ровно и не будут разлетаться.

Этот простой способ посева не только упрощает процесс, но и уменьшает необходимость в прореживании. Также этот метод подходит для посева других видов мелких семян.

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