Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

Колорадские жуки исчезают зимой, впадая в состояние диапаузы (зимней спячки). Главред выяснил, куда исчезают колорадские жуки зимой.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-ubegayut-s-ogoroda-kuda-ischezayut-koloradskie-zhuki-zimoy-pochemu-ih-ne-vidno-10573106.html Ссылка скопирована

Куда исчезают колорадские жуки зимой - как зимуют колорадские жуки / Колаж Главред, фото: pixabay, pexels

Колорадские жу ки осенью начинают подготовку к таинственному исчезновению с огорода для того, чтобы потом на нем появиться с наступлением тепла. О том, когда исчезают зимой колорадские жуки рассказала руководитель отдела контроля в сфере семеноводства, рассадничества и качества зерна Госпродпотребслужбы Ивано-Фраковской области Галина Данилюк

Как и где зимует колорадский жук

Она объясняет, что колорадские жуки зимуют в почве на глубине от 10 до 30 сантиметров, а иногда до 50 сантиметров.

"Весной они просыпаются, что зависит от температуры почвы и количества осадков. После дождей и при теплой солнечной погоде при температуре выше 15 градусов по Цельсию жуки активно выходят на поверхность", - отметила она в комментарии для "Суспільного".

видео дня

Вот более подробное описание этого процесса:

Подготовка к зиме: осенью, когда температура начинает снижаться, колорадские жуки перестают питаться и начинают искать место для зимовки.

Закапывание в почву: они закапываются в почву на глубину от 10 до 30 сантиметров, где температура остается относительно стабильной и не падает настолько низко, как на поверхности.

Состояние диапаузы: в почве жуки впадают в состояние диапаузы, когда их метаболизм значительно замедляется, и они находятся в состоянии покоя до весны.

Пробуждение весной: с повышением температуры почвы весной, колорадские жуки пробуждаются и начинают выходить на поверхность, чтобы найти новые растения для питания и продолжить свой жизненный цикл.

Таким образом, колорадские жуки исчезают зимой, скрываясь в почве и находясь в состоянии диапаузы до наступления благоприятных условий.

Каким образом колорадские жуки переживают зиму

Новое исследование Западного университета Онтарио (Канада) обнаружило, что картофельные жуки могут разрушать и восстанавливать мышцы по требованию, что позволяет им сохранять энергию в течение зимы.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, команда физиологов из Западного университета показала, что колорадские жуки, которые впадают в спячку, разрушают митохондрии в собственных летательных мышцах, готовясь к суровому зимнему климату.

Митохондрии, которые часто называют силовыми установками клетки, обычно поставляют энергию для полета и метаболизма. В человеческих мышцах митохондрии разрушаются, когда они не используются (например, у космонавтов, которые проводят длительное время в невесомости), и нуждаются в физических нагрузках, чтобы стимулировать их восстановление.

Однако, в отличие от людей, эти жуки спонтанно восстанавливают свои митохондрии по требованию и готовят свои мышцы к полету весной.

"Мы знаем, что многие животные пытаются сэкономить энергию и снизить скорость метаболизма зимой, отключая свои митохондрии. Поэтому это казалось простым экспериментом, чтобы показать, что низкий уровень метаболизма, который мы измерили у этих зимующих жуков, был связан с изменением в функционировании митохондрий, - говорит Брент Синклер, профессор Западной науки, который возглавлял исследование.

Но когда бывшая аспирантка Западного университета Джеки Лебензон измерила скорость метаболизма митохондрий в лаборатории, она ничего не нашла.

В то же время, когда они посмотрели на жуков в конце зимы, все митохондрии вернулись, даже если жуки не разминали мышцы.

"Эта способность просто отращивать митохондрии в объеме целой мышцы является совершенно новой и объясняет, как жуки способны сохранять энергию всю зиму, но быть готовыми к полету и спариванию сразу весной", - сказал Лебензон.

Что известно об Университете Западного Онтарио Университет Западного Онтарио (Western University, UWO) - публичное научно-исследовательское высшее учебное заведение в одноименной провинции, в городе Лондон, Канада. В составе ассоциации U15 (15 лучших научно-исследовательских вузов Канады). ВУЗ представлен 12 факультетами с более 400 специализациями, где обучаются 42 000 студентов на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На территории центрального кампуса 31% всех зданий - жилые помещения. 28% учебные и исследовательские корпуса. Остальные здания - лаборатории, библиотеки, спортивные секции, музеи, художественные галереи и клубы по интересам.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред