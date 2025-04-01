"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

Вы узнаете:
- Анастасия Стоцкая показалась с дочерью
- Девочка похожа на Филиппа Киркорова
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала снимок дочери, которая очень похожа на путиниста Филиппа Киркорова.
На своей странице в соцстеях певица показала 7-летнюю Веру за кулисами театра.
На фото молчунья позировала в сценическом костюме, в котором выступает во время театральных выступлений, а Вера была рядом с мамой.
Отметим, уже много лет ходят слухи о том, что у Стоцкой и Киркорова был бурный роман и ее дети похожи на певца, хотя артисты отрицают данную информацию. Ранее певцы тесно сотрудничали и сейчас поддерживают связь, но Анастасия заявляет, что ее дети от бывшего мужа Сергея Абгаряна.
"У артистки двое детей от бизнесмена Сергея Абгаряна, с которым она развелась в 2023 году: 13-летний Александр и 7-летняя Вера. Анастасия Стоцкая признавалась, что до последнего пыталась сохранить семью и сообщила о расставании с мужем лишь через 2,5 года. По словам певицы, экс-супруг регулярно проводит время с наследниками, и называет его прекрасным отцом", - сообщают российские пропагандисты.
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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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