Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

Кратко:
- Анастасия Стоцкая показалась с дочерью
- Дочь молчуньи заметно подросла
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но предала родную страну и молчит о террористическом вторжение РФ в Украину, редко показывает своих детей.
На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала новый снимок с дочерью Верой, которое она сделала в лифте, но подписи к нему не оставила.
Анастасия позировала в розовой шапке, черном бомбере и белых штанах, а девочка в белой куртке, белой шапке и серых штанах.
Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. Но поклонники уже давно заподозрили, что настоящий отец детей – российский певец-путинист Филипп Киркоров, с которым ранее сотрудничала Анастасия и даже ходили слухи, что у артистов был бурный роман.
Как утверждают фанаты молчуньи, Александр и Вера, как две капли воды похожи на Киркорова, а Стоцкая продолжает тесно общаться с путинистом.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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