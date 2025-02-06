Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

Элина Чигис
6 февраля 2025, 08:13
1405
Анастасия Стоцкая поделилась снимком с дочерью.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая провела время с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

  • Анастасия Стоцкая показалась с дочерью
  • Дочь молчуньи заметно подросла

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но предала родную страну и молчит о террористическом вторжение РФ в Украину, редко показывает своих детей.

На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала новый снимок с дочерью Верой, которое она сделала в лифте, но подписи к нему не оставила.

видео дня

Анастасия позировала в розовой шапке, черном бомбере и белых штанах, а девочка в белой куртке, белой шапке и серых штанах.

Анастасия Стоцкая с дочерью Верой
Анастасия Стоцкая с дочерью Верой / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. Но поклонники уже давно заподозрили, что настоящий отец детей – российский певец-путинист Филипп Киркоров, с которым ранее сотрудничала Анастасия и даже ходили слухи, что у артистов был бурный роман.

Как утверждают фанаты молчуньи, Александр и Вера, как две капли воды похожи на Киркорова, а Стоцкая продолжает тесно общаться с путинистом.

Анастасия Стоцкая не разлучается с Филиппом Киркоровым
Анастасия Стоцкая не разлучается с Филиппом Киркоровым / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров Анастасия Стоцкая новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

10:03Мир
Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:26Украина
У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

09:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Последние новости

10:03

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:15

Умеют удивлять: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:10

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

09:00

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко

08:26

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

Реклама
08:13

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

08:11

"Псевдопатриотка": орущую путинистку Поплавскую вывели на чистую воду

08:10

У россиян большие проблемы с ракетамимнение

08:02

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по УкраинеВидео

06:56

РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятиеВидео

06:10

Блестящие победы Дональда Трампамнение

06:00

Какие цветы-многолетники посадить на даче: топ неприхотливых растений

05:41

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

05:00

Какой сегодня праздник 6 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя одалживать вещи

04:30

Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхакВидео

04:03

Квашеные или маринованные: какие помидоры и огурцы самые полезныеВидео

Реклама
03:51

Врывается новая магнитная буря: Украину атакует 4-балльный шторм

03:36

Достатка не будет весь год: что нельзя делать 6 февраля

03:32

Нужно найти змею в джунглях за 5 секунд: нереально сложная головоломка

03:00

Как правильно хвалить ребенка: психологи назвали типичные ошибки взрослых

02:40

"Исполнителей взорвали дистанционно": подробности взрывов возле ТЦК

02:30

Угроза захвата ключевого плацдарма: сценарий наступления РФ на Днепропетровщину

01:57

Обречены на богатство: 4 знака зодиака, которым суждено "купаться" в деньгах

01:30

"Я не такая уж и красавица": Елена Мозговая показала себя до и после макияжа

01:10

ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ: спикер рассказал, какая ситуация на Курщине

00:29

Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита

05 февраля, среда
23:48

"Скорая, обезболивающее и рентген": известную блогершу забрали в больницу

23:43

Россияне атаковали Харьков беспилотником: горят торговые павильоны

23:36

РФ предлагает США "жесткий торг" по Украине: в МИД сделали циничное заявление

23:14

Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты

23:03

Некоторые из них могут удивить: кинолог назвала 12 самых умных пород собак

22:45

Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем

22:16

"Вернулся в новом образе": у Макса Барских появился двойник

22:11

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

22:07

"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из пленаФотоВидео

22:00

Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:47

"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

21:44

Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз - СМИ

21:39

Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

21:24

Тест для самых наблюдательных: найдите отличающуюся птицу за 5 секунд

21:15

В ВСУ раскрыли тактику штурмов россиян на Купянском направлении: что придумал враг

21:06

"Твой папа умер": Седокова рассказала, как ее сын узнал про смерть Яниса Тиммы

21:04

"Я тебя не пугаю, но...": в сеть попало видео, как Кабаева издевается над детьмиВидео

21:00

"Лекарства должны стать доступными": Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках

20:53

РФ ударила ракетой по Одесской области: пострадали случайные прохожие, есть жертва

20:27

Польза скумбрии для человека - все преимущества рыбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять