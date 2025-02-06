Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

Анастасия Стоцкая поделилась снимком с дочерью.

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Анастасия Стоцкая провела время с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Анастасия Стоцкая показалась с дочерью

Дочь молчуньи заметно подросла

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но предала родную страну и молчит о террористическом вторжение РФ в Украину, редко показывает своих детей.

На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала новый снимок с дочерью Верой, которое она сделала в лифте, но подписи к нему не оставила.

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Анастасия позировала в розовой шапке, черном бомбере и белых штанах, а девочка в белой куртке, белой шапке и серых штанах.

Анастасия Стоцкая с дочерью Верой / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. Но поклонники уже давно заподозрили, что настоящий отец детей – российский певец-путинист Филипп Киркоров, с которым ранее сотрудничала Анастасия и даже ходили слухи, что у артистов был бурный роман.

Как утверждают фанаты молчуньи, Александр и Вера, как две капли воды похожи на Киркорова, а Стоцкая продолжает тесно общаться с путинистом.

Анастасия Стоцкая не разлучается с Филиппом Киркоровым / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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