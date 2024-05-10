Как уничтожить все яйца колорадского жука: профессор из США назвал лучший метод

Колорадский жук является основным вредителем картофеля. Без вмешательства он может уничтожить весь ваш урожай, полностью обесцветив растения. Взрослые особи появляются, как только растения начинают расти. О том как избавиться от колорадских жуков на огороде рассказал в своем видео для YouTube американский профессор, преподаватель садоводства университета штата Мичиган Гэри Л. Хайлиг.
Сколько яиц может отложить самка колорадского жука
По его словам, после спаривания самки начинают откладывать яйца в течение 7-10 дней.
"Яйца откладываются группами по 20-35 штук. Они ярко-оранжевого цвета и обычно находятся на нижней стороне листьев. Каждая самка может отложить от 400 до 600 яиц. В зависимости от погоды, яйца вылупляются в течение 4-10 дней, и сразу же личинка начинает питаться листьями", - говорит он
Фермер отмечает, что растения могут выдержать до 25% дефолиации, прежде чем это повлияет на урожайность.
Смотрите видео о том, какой самый эффективный способ борьбы с колорадскими жуками:
Как избавиться от яиц колорадских жуков без химии
Фермер отмечает, что первым способом является очистка листьев картофеля вручную и перемещение взрослых особей колорадского жука в банку с мыльным раствором до того, как они начнут откладывать яйца.
"Делать это нужно ежедневно, пока вы видите взрослых особей", - советует он.
Второй способ заключается в том, чтобы в мае и июне искать и раздавливать оранжевые кладки яиц.
Как избавиться от колорадских жуков с помощью химии - лучшее средство для борьбы с колорадскими жуками
Колорадский жук известен тем, что развивает устойчивость к широкому спектру инсектицидов.
"Два органические пестициды, к которым жуки не имеют устойчивости, включают азадирахтин, который является активным ингредиентом всех инсектицидов на основе нима, и спиносад - природное вещество, вырабатываемое бактерией Saropolisporaspinosa", - рассказал он. Ого.
По его словам спиносад действует примерно от 10 до 14 дней .
"Ним - на несколько дней меньше. Но оба эти препараты лучше всего работают, когда вы применяете их, пока личинка еще маленькая", - резюмировал он.
Кто такой Гэри Л. Хайлиг
Гэри Л. Хайлиг - бывший преподаватель садоводства Мичиганского государственного университета. Вышел на пенсию после 34 лет работы. Работал сотрудником в теплицах для преподавания садоводства. На кафедре садоводства и был преподавателем садоводства в округе Ингем.
Чем посыпать картофель, чтобы не было колорадского жука
Автор YouTube канала "Огородница из Одессы" рассказала о своем проверенном способе, который хорошо помогает в борьбе с колорадским жуком.
Подсыпка картофеля древесной золой
"Во-первых, это обычная древесная зола и фасоль. Как я делаю? Беру золу в расчете 10 кг на 1 сотку, в лунку с картофелем, при посадке кладу щедро золы и фасолину. Вместо фасоли можно использовать табак, яровой чеснок, лук, а также календулу. Можно высевать ее в картофельных междурядьях", - рассказывает садовод.
По ее словам, эта добавка пойдет на пользу картофелю и отпугнет колорадского жука. Она советует для достижения идеального результата необходимо вносить золу в утреннее время или сразу после осадков. Картофель должен быть влажный.
Подсыпка картофеля опилками
Еще один действенный совет и средство отпугнуть колорадского жука от картофельных посадок - это использовать сосновые или березовые опилки.
"Они будут нужны для кустов картофеля. Я делаю так. Один раз в месяц землю между кустами картофеля посыпаю свежими опилками. Через месяц процедуру повторяю. Поэтому, древесная зола, сосновые или березовые опилки и бобовые помогают мне избавиться от колорадского жука. Рекомендую это средство и вам", - резюмировала автор видео.
Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"
"Огородница из Одессы" - это YouTube канал о саде и огороде и личном опыте блогера Ларисы из Одесской области в сфере земледелия и дачных дел. На аудиторию в более 25 тысяч женщина делится советами о выращивании клубники, огурцов, томатов и всего, что сама сажает на своем огороде, на даче и в селе в частном доме.
Чем опасен колорадский жук
Колорадский жук является опасным вредителем для картофеля и некоторых других растений семейства пасленовых. Вот почему он считается опасным:
- Повреждение растений: личинки и взрослые жуки питаются листьями картофеля, помидоров, баклажанов и других растений, что может привести к потерям урожая и снижению качества продукции.
- Быстрое размножение: колорадские жуки имеют высокий репродуктивный потенциал и могут быстро размножаться, что затрудняет контроль над популяцией вредителя.
- Устойчивость к инсектицидам: некоторые популяции колорадского жука могут стать устойчивыми к химическим средствам защиты, что делает их более трудными для борьбы.
- Распространение болезней: колорадский жук может быть вектором для ряда болезней, которые могут распространяться среди растений.
- Распространение: этот вредитель распространен во многих регионах мира, что делает его потенциально опасным для выращивания сельскохозяйственных культур.
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