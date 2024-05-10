Как уничтожить все яйца колорадского жука: профессор из США назвал лучший метод

Для борьбы с личинками колорадского жука можно использовать различные методы. Профессор из США назвал самый эффективный метод борьбы с вредителями.

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Что убивает яйца колорадского жука - самый эффективный яд против жуков / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Колорадский жук является основным вредителем картофеля. Без вмешательства он может уничтожить весь ваш урожай, полностью обесцветив растения. Взрослые особи появляются, как только растения начинают расти. О том как избавиться от колорадских жуков на огороде рассказал в своем видео для YouTube американский профессор, преподаватель садоводства университета штата Мичиган Гэри Л. Хайлиг.

Сколько яиц может отложить самка колорадского жука

По его словам, после спаривания самки начинают откладывать яйца в течение 7-10 дней.

"Яйца откладываются группами по 20-35 штук. Они ярко-оранжевого цвета и обычно находятся на нижней стороне листьев. Каждая самка может отложить от 400 до 600 яиц. В зависимости от погоды, яйца вылупляются в течение 4-10 дней, и сразу же личинка начинает питаться листьями", - говорит он

Фермер отмечает, что растения могут выдержать до 25% дефолиации, прежде чем это повлияет на урожайность.

Смотрите видео о том, какой самый эффективный способ борьбы с колорадскими жуками:

Как избавиться от яиц колорадских жуков без химии

Фермер отмечает, что первым способом является очистка листьев картофеля вручную и перемещение взрослых особей колорадского жука в банку с мыльным раствором до того, как они начнут откладывать яйца.

"Делать это нужно ежедневно, пока вы видите взрослых особей", - советует он.

Второй способ заключается в том, чтобы в мае и июне искать и раздавливать оранжевые кладки яиц.

Как избавиться от колорадских жуков с помощью химии - лучшее средство для борьбы с колорадскими жуками

Колорадский жук известен тем, что развивает устойчивость к широкому спектру инсектицидов.

"Два органические пестициды, к которым жуки не имеют устойчивости, включают азадирахтин, который является активным ингредиентом всех инсектицидов на основе нима, и спиносад - природное вещество, вырабатываемое бактерией Saropolisporaspinosa", - рассказал он. Ого.

По его словам спиносад действует примерно от 10 до 14 дней .

"Ним - на несколько дней меньше. Но оба эти препараты лучше всего работают, когда вы применяете их, пока личинка еще маленькая", - резюмировал он.

Кто такой Гэри Л. Хайлиг Гэри Л. Хайлиг - бывший преподаватель садоводства Мичиганского государственного университета. Вышел на пенсию после 34 лет работы. Работал сотрудником в теплицах для преподавания садоводства. На кафедре садоводства и был преподавателем садоводства в округе Ингем.

Чем посыпать картофель, чтобы не было колорадского жука

Автор YouTube канала "Огородница из Одессы" рассказала о своем проверенном способе, который хорошо помогает в борьбе с колорадским жуком.

Подсыпка картофеля древесной золой

"Во-первых, это обычная древесная зола и фасоль. Как я делаю? Беру золу в расчете 10 кг на 1 сотку, в лунку с картофелем, при посадке кладу щедро золы и фасолину. Вместо фасоли можно использовать табак, яровой чеснок, лук, а также календулу. Можно высевать ее в картофельных междурядьях", - рассказывает садовод.

По ее словам, эта добавка пойдет на пользу картофелю и отпугнет колорадского жука. Она советует для достижения идеального результата необходимо вносить золу в утреннее время или сразу после осадков. Картофель должен быть влажный.

Подсыпка картофеля опилками

Еще один действенный совет и средство отпугнуть колорадского жука от картофельных посадок - это использовать сосновые или березовые опилки.

"Они будут нужны для кустов картофеля. Я делаю так. Один раз в месяц землю между кустами картофеля посыпаю свежими опилками. Через месяц процедуру повторяю. Поэтому, древесная зола, сосновые или березовые опилки и бобовые помогают мне избавиться от колорадского жука. Рекомендую это средство и вам", - резюмировала автор видео.

Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы" "Огородница из Одессы" - это YouTube канал о саде и огороде и личном опыте блогера Ларисы из Одесской области в сфере земледелия и дачных дел. На аудиторию в более 25 тысяч женщина делится советами о выращивании клубники, огурцов, томатов и всего, что сама сажает на своем огороде, на даче и в селе в частном доме.

Чем опасен колорадский жук

Колорадский жук является опасным вредителем для картофеля и некоторых других растений семейства пасленовых. Вот почему он считается опасным:

Повреждение растений: личинки и взрослые жуки питаются листьями картофеля, помидоров, баклажанов и других растений, что может привести к потерям урожая и снижению качества продукции.

Быстрое размножение: колорадские жуки имеют высокий репродуктивный потенциал и могут быстро размножаться, что затрудняет контроль над популяцией вредителя.

Устойчивость к инсектицидам: некоторые популяции колорадского жука могут стать устойчивыми к химическим средствам защиты, что делает их более трудными для борьбы.

Распространение болезней: колорадский жук может быть вектором для ряда болезней, которые могут распространяться среди растений.

Распространение: этот вредитель распространен во многих регионах мира, что делает его потенциально опасным для выращивания сельскохозяйственных культур.

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