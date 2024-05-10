В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавиться

Если растения в саду погибают без всяких объяснений, виновниками могут быть улитки и слизни - и эксперт рассказал, как их остановить.

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Как избавиться от нашествия слизней в саду - что отпугивает слизней / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

Слизнии улитки могут нанести значительный вред садовым растениям и цветам. Их часто можно увидеть, как они выедают дырки в листьях, стеблях и даже клубнях и луковицах. Особый вред вредители могут нанести рассаде и новым растениям в весенние месяцы. Отверстия в этих молодых растениях могут в конце концов привести к их гибели, сообщает Express.

К сожалению, слизни активны в течение всего года, а это значит, что важно научиться бороться с вредителями.

Имея это в виду, садовник Адам Паско поделился различными способами борьбы с вредителями "естественным путем, не прибегая к вредным химикатам" в видео для B&Q.

Отмечается, что слизни чрезвычайно распространены на открытом грунте: в саду среднего размера может жить до 15 000 слизней.

Адам говорит, что слизни и улитки любят нежные новые побеги. Если они их съедят, садоводы вообще не получат никаких растений.

Эксперт рекомендует использовать барьерные средства, такие как песок или гравий, чтобы защитить растения.

Просто посыпьте их вокруг растений в начале сезона, и это "остановит слизней и улиток, которые будут ползать по поверхности почвы и добираться до растений, чтобы защитить их от нападения", - отмечает он.

Кроме того, садоводы могут использовать пластиковые бутылки, например, старые молочные бутылки или бутылки из-под газированных напитков.

"Отрежьте дно бутылки и накройте ею молодые растения и саженцы. Этот трюк также отпугнет птиц и создаст мини-замок, который поможет растениям расти быстрее, а вредителей будет держать на расстоянии", - говорит эксперт.

Смотрите видео о том, как избавиться он слизней в саду:

Другое предложение Адама заключалось в том, чтобы разрезать старые мешки для компоста.

"Просто разрежьте их, положите на поверхность почвы и прижмите камнями, чтобы они не разлетелись. Утром вытащите мешки с компостом и загляните под них - там должно быть много слизней в ловушке", - добавил Адам.

Чтобы убить их, Адам предложил положить их в "банку из-под варенья, наполненную соленой водой".

Кроме того, по его словам, на грядках, бордюрах и вокруг овощных участков садоводы можно выкопать яму, погрузить в землю банку из-под джема или пластиковый горшок из-под йогурта так, чтобы край горшка был на одном уровне с поверхностью почвы, и наполнить их пивом.

Слизней, которых называют "пивными любителями", привлекает запах, они ползут по нему и падают в напиток, который топит их.

"Как только в контейнере появятся слизни, выбросьте контейнер и мертвых слизней. Важно регулярно проверять пивные ловушки, чтобы увидеть, не попали ли туда жуки или другие насекомые. Если да, вытащите их и высадите обратно в сад", - отмечает он.

Медные кольца также можно использовать для отпугивания слизней. Их можно купить в садовых центрах или через Интернет и прикрепить к горшкам и контейнерам.

"Ионы меди излучают электрический заряд, который поражает слизней несмертельным ударом, когда они пересекают кольцо", - резюмирует эксперт.

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