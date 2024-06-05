Чем обработать баклажаны, чтобы не ел колорадский жук: очень грамотный совет

Вы узнаете, что делать, чтобы баклажаны не ел колорадский жук, когда попробуете на практике применить простой раствор на основе битоксибациллина.

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Чем можно побрызгать баклажаны, чтобы их не съел колорадский жук / Скриншот YouTube

Каждый огородник хорошо знает, какой вред наносит колорадский жук картофелю и баклажану. Можно остаться даже без урожая, если вовремя не спохватиться. У многих возникает вопрос, можно ли опрыскивать баклажаны от колорадского жука. Другие применяют химические препараты. Мы расскажем вам об одном из способов, который поможет справиться с проблемой.

Автор YouTube-канала Урожайный огород рассказала, какое средство можно распылять на баклажаны, чтобы защитить их от колорадского жука на огороде.

Чем можно обработать баклажаны

Купите препарат битоксибациллин

Это средство можно приобрести в магазинах для садовников и огородников, либо же в Интернете. Лучше использовать такой биопрепарат, чем химию. Он прекрасно борется как с самим колорадским жуком, так и с его личинками.

Готовим раствор против колорадского жука

Одна упаковка битоксибациллина содержит 20 г препарата. Сначала пакетик разводится в 0,5 воды, а потом добавляется в опрыскиватель, в котором уже должно быть около 3-5 литров воды по инструкции.

Обрабатываем рассаду баклажанов

После этого поливаем из опрыскивателя баклажаны. Обработку нужно проводить при температуре выше +25. Лучше делать это ближе к вечеру, или в пасмурный день.

В холодный день обрабатывать нельзя, иначе никакого эффекта не будет.

Как часто обрабатывать баклажаны битоксибациллин

Опрыскивать баклажаны нужно 3-4 раза с интервалом 7 дней. В общем, один раз в недель.

Таким образом, вы избавитесь от колорадского жука и его личинок, которые норовят съесть ваши баклажаны.

YouTube-канал Урожайный огород Урожайный огород – YouTube-канал, который посвящен огородной тематике, заготовкам на зиму и рецептам. Также публикуются оригинальные идеи по облагораживанию участка своими руками. У канала более 3,11 млн подписчиков и более 500 тысяч просмотров, указано в описании.

Смотрите видео, как и чем обработать баклажаны против колорадского жука:

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