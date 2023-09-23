Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

Рассказываем, как приготовить квашеные синенькие с морковью, зеленью и чесноком по авторскому рецепту.

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Квашеные баклажаны как на рынке / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Татьяна Литвинова))

Маринованные или квашеные баклажаны можно подавать всю зиму, они станут идеальным дополнением к картошке в мундирах, пюре и не только. А как приготовить квашеные синенькие с чесноком и петрушкой рассказывает известный кулинар и судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Квашеные баклажаны по-одесски - рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

баклажаны - 1,5 кг;

морковь - 300 г;

перец сладкий - 150 г;

перец острый - 1 шт;

чеснок - 40 г;

зелень (петрушка, базилик, кинза, сельдерей) - 100 г.

Для бланшировки:

вода - 1 л;

соль - 30 г.

Маринад:

вода - 1 л;

соль - 50 г;

лавровый лист - 4 шт;

перец горошек - 1 ч.л.

Приготовление: Баклажаны очистить от плодоножек, разрезать поперек, сделав своеобразный кармашек ножом. Воду посолить (2 ст.л соли на 2,5 - 3 л. воды). Баклажаны положить в соленую воду, когда они приварятся - поставить под гнет, чтобы с них стекла жидкость. Оставить их на 40 минут.

Готовим маринад. Лавровый лист и перец смешать, добавить кипяченую воду и оставить настаиваться.

Чеснок измельчить, острый и сладкий перец нарезать, морковь натереть, смешать эти ингредиенты, добавить зелень.

Когда баклажаны потеряют влагу, нафаршировать их начинкой и выкласть в глубокую емкость. Залить овощи остывшим маринадом, процедив его через сито. Маринад должен покрыть баклажаны полностью. Накрыть их марлей, оставить кваситься на 5 дней. Квашеные баклажаны готовы.

Смотрите видео приготовления квашеных баклажанов быстрого приготовления под гнетом:

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