Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

Маринованные или квашеные баклажаны можно подавать всю зиму, они станут идеальным дополнением к картошке в мундирах, пюре и не только. А как приготовить квашеные синенькие с чесноком и петрушкой рассказывает известный кулинар и судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Квашеные баклажаны по-одесски - рецепт от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- баклажаны - 1,5 кг;
- морковь - 300 г;
- перец сладкий - 150 г;
- перец острый - 1 шт;
- чеснок - 40 г;
- зелень (петрушка, базилик, кинза, сельдерей) - 100 г.
Для бланшировки:
- вода - 1 л;
- соль - 30 г.
Маринад:
- вода - 1 л;
- соль - 50 г;
- лавровый лист - 4 шт;
- перец горошек - 1 ч.л.
Приготовление: Баклажаны очистить от плодоножек, разрезать поперек, сделав своеобразный кармашек ножом. Воду посолить (2 ст.л соли на 2,5 - 3 л. воды). Баклажаны положить в соленую воду, когда они приварятся - поставить под гнет, чтобы с них стекла жидкость. Оставить их на 40 минут.
Готовим маринад. Лавровый лист и перец смешать, добавить кипяченую воду и оставить настаиваться.
Чеснок измельчить, острый и сладкий перец нарезать, морковь натереть, смешать эти ингредиенты, добавить зелень.
Когда баклажаны потеряют влагу, нафаршировать их начинкой и выкласть в глубокую емкость. Залить овощи остывшим маринадом, процедив его через сито. Маринад должен покрыть баклажаны полностью. Накрыть их марлей, оставить кваситься на 5 дней. Квашеные баклажаны готовы.
Смотрите видео приготовления квашеных баклажанов быстрого приготовления под гнетом:
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