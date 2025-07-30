Не только саранча: в Украине появился новый вредитель

В селе одного из регионов Украины объявили карантин из-за появления вредителя.

https://glavred.info/ukraine/ne-tolko-sarancha-v-ukraine-nashli-novogo-vreditelya-10685525.html Ссылка скопирована

Что любит "есть" томатная моль / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

Вы узнаете:

Как распространяется томатная моль

Чем опасны эти насекомые

Мало того, что в Украине зафиксировано нашествие саранчи, в Николаевской области нашли еще одного вредителя, который опасен для сельскохозяйственных культур. На территории села Шевченково, Шевченковского сельского совета введен карантинный режим из-за появления южноамериканской томатной моли. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Этот вредитель обнаружен с помощью феромонных ловушек при проведении планового мониторинга территории Николаевской области государственными фитосанитарными инспекторами.

видео дня

Как распознать томатную моль

Бабочка: небольшого размера (размах крыльев до 10 мм), коричнево-серый, с темными пятнами и штрихами на передних крыльях.

Гусеница: сначала имеет кремово-белый цвет и темную голову. Затем она становится светло-зеленой, а позже - с красноватым оттенком. За головой хорошо видно черную полоску. Взрослая гусеница вырастает до 10 мм в длину.

Как распространяется томатная моль

Южноамериканская томатная моль может попадать и распространяться через свежие плоды томатов, перца или баклажанов. Также моль может мигрировать с рассадой, почвой, упаковочными материалами или инвентарем.

Еще томатная моль может распространяться с помощью поврежденных растительных остатков, инструментов, тары, одежды и обуви работников.

Где искать томатную моль

Самое любимое растение - томат. Также можно увидеть след томатной моли на картофеле. Моль питается всеми наземными частями растения на всех стадиях роста.

Особенно опасна в теплицах, где высокие температура и влажность обеспечивают стремительное развитие вредителя.

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Нашествие саранчи в Украине - последние новости

Как писал Главред, на юге Украины наблюдается настоящее нашествие саранчи, которая уничтожает посевы злаковых, овощных, фруктовых, ягодных культур и даже цветы. Это представляет серьезную угрозу как для традиционных сельскохозяйственных угодий, так и для дикорастущих растений, формирующих экосистему региона. Местный фермер рассказал, как можно защитить урожай от саранчи.

Председатель Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский успокоил украинцев и заверил, что ситуация с саранчой не является критической. Появление вредителей в Украине спровоцировано войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем. По его словам, нашествие саранчи - следствие экоцида России против Украины.

СМИ писали, что наибольшую угрозу нашествие саранчи представляет именно для сельскохозяйственных культур, и их атаки часто приводят к серьезным потерям урожая.

Читайте также:

Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба - это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была образована в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред