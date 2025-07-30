Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не только саранча: в Украине появился новый вредитель

Марина Фурман
30 июля 2025, 03:35
356
В селе одного из регионов Украины объявили карантин из-за появления вредителя.
томатная моль
Что любит "есть" томатная моль / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

Вы узнаете:

  • Как распространяется томатная моль
  • Чем опасны эти насекомые

Мало того, что в Украине зафиксировано нашествие саранчи, в Николаевской области нашли еще одного вредителя, который опасен для сельскохозяйственных культур. На территории села Шевченково, Шевченковского сельского совета введен карантинный режим из-за появления южноамериканской томатной моли. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Этот вредитель обнаружен с помощью феромонных ловушек при проведении планового мониторинга территории Николаевской области государственными фитосанитарными инспекторами.

видео дня

Как распознать томатную моль

Бабочка: небольшого размера (размах крыльев до 10 мм), коричнево-серый, с темными пятнами и штрихами на передних крыльях.

Гусеница: сначала имеет кремово-белый цвет и темную голову. Затем она становится светло-зеленой, а позже - с красноватым оттенком. За головой хорошо видно черную полоску. Взрослая гусеница вырастает до 10 мм в длину.

Как распространяется томатная моль

Южноамериканская томатная моль может попадать и распространяться через свежие плоды томатов, перца или баклажанов. Также моль может мигрировать с рассадой, почвой, упаковочными материалами или инвентарем.

Еще томатная моль может распространяться с помощью поврежденных растительных остатков, инструментов, тары, одежды и обуви работников.

Где искать томатную моль

Самое любимое растение - томат. Также можно увидеть след томатной моли на картофеле. Моль питается всеми наземными частями растения на всех стадиях роста.

Особенно опасна в теплицах, где высокие температура и влажность обеспечивают стремительное развитие вредителя.

саранча, как отличить саранчу от кузнечика
Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Нашествие саранчи в Украине - последние новости

Как писал Главред, на юге Украины наблюдается настоящее нашествие саранчи, которая уничтожает посевы злаковых, овощных, фруктовых, ягодных культур и даже цветы. Это представляет серьезную угрозу как для традиционных сельскохозяйственных угодий, так и для дикорастущих растений, формирующих экосистему региона. Местный фермер рассказал, как можно защитить урожай от саранчи.

Председатель Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский успокоил украинцев и заверил, что ситуация с саранчой не является критической. Появление вредителей в Украине спровоцировано войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем. По его словам, нашествие саранчи - следствие экоцида России против Украины.

СМИ писали, что наибольшую угрозу нашествие саранчи представляет именно для сельскохозяйственных культур, и их атаки часто приводят к серьезным потерям урожая.

Читайте также:

Об источнике: Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба - это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была образована в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.

Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

саранча саранча в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

06:50Война
Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

04:00Украина
Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

03:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Последние новости

06:50

Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

06:10

РФ готовит массированный удар: сколько накопили БПЛАмнение

05:55

Гороскоп на август 2025 для Овнов: энергия перемен, новое начало и любовь

05:25

Как правильно - "піцца" или "піца": учитель объяснила правило, известное не всемВидео

04:52

Менее 100 лет назад в Украине об Азовском море не слышали: в чем причина

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
04:30

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

04:05

Гороскоп на завтра 31 июля: Весам - прибыль, Ракам - ссора без причины

04:00

Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

03:35

Не только саранча: в Украине появился новый вредитель

Реклама
03:10

Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

02:30

Кадыров был на грани смерти и неожиданно исчез: СМИ раскрыли детали

02:15

Верховная Рада раскрывает планы: как Украина обеспечит себя новейшим оружием

02:05

Звезда Женского Квартала жестко "разнесла" украинскую актрису из-за Леси Никитюк

01:30

Романтичный чемпион: жена Александра Усика показала нежные кадры с боксером

01:10

Наконец-то трудности позади: ТОП-5 знаков, которым станет легче уже с 30 июля

01:05

Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

00:13

Тюрьма 6 лет: в России объявили в международный розыск оперную певицу

00:01

Усик может получить неожиданного соперника: кто претендует на титул

29 июля, вторник
23:39

Андрей Бедняков признался, помирился ли с женой после развода

23:22

РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

Реклама
23:19

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

23:05

Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

23:03

Машина "стареет": эксперты раскрыли, какие популярные привычки ускоряют ее износ

22:57

"Не люблю так думать": Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

22:34

Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

21:57

Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

21:52

Почему кот царапает мебель: что стоит за этим поведением

21:52

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях УкраиныФотоВидео

21:05

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косеВидео

20:58

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:55

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

20:12

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУРФото

20:10

Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

19:58

Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случайВидео

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

18:46

РФ может использовать термобарическое оружиемнение

Реклама
18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять