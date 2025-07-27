Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Узнайте, почему это растение стало секретным оружием фермеров в борьбе с саранчой в этом сезоне.

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Сейте просо по периметру полей и садов, чтобы создать естественный барьер и отпугнуть саранчу без применения химии / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как эффективно бороться с саранчой на своем участке

Какие простые методы защиты урожая от саранчи

Какие растения помогут отпугнуть саранчу от сада

На юге Украины наблюдается настоящее нашествие саранчи, которая уничтожает посевы злаковых, овощных, фруктовых, ягодных культур и даже цветы. Это представляет серьезную угрозу как для традиционных сельскохозяйственных угодий, так и для дикорастущих растений, формирующих экосистему региона.

Главред решил разобраться, как можно защитить урожай от саранчи.

видео дня

Автор популярного YouTube-канала, ссылаясь на опыт местного фермера, поделилась проверенными способами защиты урожая от этого вредителя. Среди наиболее действенных методов:

Физическая защита : Установка сетчатых материалов над растениями эффективно предотвращает доступ саранчи к ним.

: Установка сетчатых материалов над растениями эффективно предотвращает доступ саранчи к ним. Химические препараты : Применение специализированных химических средств является одним из быстрых решений в борьбе с большими скоплениями вредителей.

: Применение специализированных химических средств является одним из быстрых решений в борьбе с большими скоплениями вредителей. Ручной сбор и ловушки : Для небольших участков действенными могут быть ручной сбор саранчи и использование различных ловушек.

: Для небольших участков действенными могут быть ручной сбор саранчи и использование различных ловушек. Агротехнические мероприятия : Регулярный севооборот и тщательная очистка огородов и полей от сорняков также снижают риск распространения саранчи.

Просо как природный репеллент

Особое внимание автор видео акцентирует на профилактическом засеве проса. Оказывается, саранча не переносит просяные поля и активно обходит их. По ее словам, обсаживание полей просом по периметру создает своеобразный барьер, через который вредители просто пролетают мимо.

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Для владельцев небольших огородов и садов прекрасно подойдет декоративное просо. Это многолетнее растение не только украшает участок, но и эффективно защищает посадки, не требуя при этом особого ухода. Его можно высевать как весной, так и летом.

Больше полезной информации о растениях, которые отпугивают саранчу, смотрите в видео на YouTube-канале автора.

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Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

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