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Нужно всего две ложки: чем подкормить перцы в июле для здорового и обильного урожая

Руслан Иваненко
21 июля 2025, 22:04
58
Огородница рекомендует отказаться от навоза и частых поливов, чтобы не потерять завязь и не спровоцировать болезни.
Перец
Как излишняя подкормка азотом в июле провоцирует гниение корней и отсутствие плодов на перцах / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как 2 ложки золы могут спасти ваш урожай перцев
  • Почему перекармливание в июле является фатальным для перцев

С середины июля перец нуждается не в активной подкормке, а наоборот - в сдержанном уходе.

Главред решил выяснить, как не потерять урожай и какие вещества действительно полезны для перцев в середине лета.

видео дня

Опытная огородница и садовод из Одессы, которая ведет популярный YouTube-канал, раскрывает свой многолетний секрет. Она отмечает: чрезмерное питание в середине лета может уничтожить весь урожай.

Когда перцы активно плодоносят, их корневая система становится "прожорливой". Однако, как объясняет эксперт, лишний азот, особенно из навоза, заставляет кусты "жировать". Это означает, что растения активно наращивают зеленую массу и образуют пустые цветы, "забывая" о формировании плодов.

Три главные причины гниения перца

Садовод выделяет три ключевые причины, по которым плоды перца могут загнивать:

  • Азот стимулирует рост зелени, но блокирует завязь. Этот элемент, необходимый на ранних этапах роста, становится вредным во время плодоношения.
  • Частые поливы вымывают калий. Калий - это главный "архитектор" мясистых плодов. Его дефицит приводит к водянистым и невкусным перцам.
  • Органика в жару вызывает корневую гниль. Высокие температуры и влажность создают идеальные условия для развития патогенов, поражающих корни растений.

Июльская подкормка в июле

Именно поэтому, когда на кустах уже появились молодые перчики, огородница рекомендует провести лишь одну, но очень эффективную подкормку. Для этого вам понадобится всего 2 столовые ложки древесной золы на каждый куст.

Как правильно применить

  • Аккуратно разрыхлите землю под перцем.
  • Равномерно рассыпьте 2 столовые ложки древесной золы вокруг куста.
  • Слегка присыпьте золоту почвой.
  • Обильно полейте каждый куст теплой водой.

После этого, по словам садовода, до покраснения плодов не нужно больше никаких удобрений, только регулярный полив в засуху.

Уже через неделю после такой подкормки вы заметите, как пустые цветы осыпаются, а взамен появляются новые бутоны, которые быстро дают завязь. Менее чем через две недели плоды начнут активно наливаться.

Почему именно зола и почему ее нужно немного - смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

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Об источнике: "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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