Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

Марина Фурман
19 июля 2025, 20:34
82
В материале вы найдете информацию о том, как часто и правильно поливать помидоры.
помидоры
Стоит ли поливать томаты каждый день/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли поливать помидоры каждый день
  • Как правильно поливать томаты в жару

Погода в Украине не перестает удивлять. Весна принесла заморозки, а лето - безумную жару. Чтобы не потерять весь урожай, нужно правильно ухаживать за овощными культурами, в частности, важно знать, как поливать томаты.

Главред выяснил, можно ли поливать помидоры каждый день.

видео дня

Томаты не любят недостатка влаги, но и чрезмерный полив их может погубить, поэтому здесь важно соблюдать золотую середину.

Помидоры, растущие на огороде, надо поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Примерно 1-2 л воды на один куст.

Однако в жару поливать овощи надо чаще, рекомендуют на странице в Instagram @s.sad.ua.

"Поливать томаты нужно каждый раз, когда почва на уровне 2,5 см становится сухой", - рассказала огородница.

По словам женщины, поливать тоже надо правильно. Во время увлажнения овощной культуры на листья не должна попадать вода.

Если у вас нет возможности часто поливать помидоры, можно замульчировать грядки. Автор видео уверяет, что слой мульчи дольше сохранит влагу.

"Это отличный вариант для тех, кто редко появляется на даче", - резюмировала женщина.

Кстати, оптимальное время для полива - утро, это способствует эффективному просыханию корневой системы и ствола растения.

Температура воды должна быть максимально приближенной к температуре корневой системы.

Как правильно поливать помидоры - смотрите видео:

Читайте также:

О профиле в Instagram: @s.sad.ua ("Семейный сад")

@s.sad.ua - профиль в Instagram, который принадлежит компании "Семейный сад". Авторы страницы делятся советами по выращиванию, сбору и хранению урожая. Также в профиле можно найти информацию о различных удобрениях и семенах, которыми занимается компания еще с 2013 года. На страницу в Instagram подписаны более 83 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

21:30Фронт
Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

20:20Война
Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:44Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Чем отличаются 2 дедушки: с загадкой справятся только настоящие интеллектуалы

Чем отличаются 2 дедушки: с загадкой справятся только настоящие интеллектуалы

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

Последние новости

21:30

Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

20:34

Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

20:20

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

19:44

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:30

Огурцы не станут мягкими даже в салате: одна вещь заставит овощ хрустеть неделями

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
19:28

СБУ обратилась к Усику в день боя: что произошло

19:10

Новое правительство Украины и два министерства-монстрамнение

18:47

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

18:43

Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

Реклама
18:40

"Живой легенды больше нет": в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин

18:39

В РФ сообщили о смерти солистки популярного дуэта

18:04

Украина сорвала наступление РФ: Андрющенко сообщил о мощных ударах на Запорожье

17:45

Упрямство Путина в отношении Украины станет грандиозной ошибкой для РФ - WP

17:31

Рекордный гонорар: сколько заработает Усик за бой-реванш

16:49

Мужчин могут начать выпускать из Украины: в Раде рассказали важные деталиВидео

16:45

Воины ЛСР прорвались в глубокий тыл оккупантов и ликвидировали "ахматовцев"

16:39

Мозг буквально закипит: только гений найдет недостающее число за 7 секунд

16:35

Пенсионерам в августе начислят дополнительные 570 гривен: кто получит прибавку

16:32

Сколько людей мобилизует Украина ежемесячно: нардеп четко ответил

16:19

Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи

Реклама
15:38

Учителям Украины вдвое поднимут зарплату уже с 1 сентября - на сколько вырастет

15:36

В России сделали циничное заявление после ракетного обстрела Украины - детали

15:32

Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю: названо условие и сроки

15:18

Жена Козловского показала фигуру мужа и то, как певец тренирует подтянутое тело

15:18

Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской областиФото

15:16

Руки будут идеально чистыми: как отмыть пальцы от сока картошки и ягод за минуту

15:06

Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

14:49

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

14:39

Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупацииФото

14:38

Украину раскалит до +37 градусов: стала известна дата сильной жары

14:16

Олег Винник вызверился на своих хейтеров и развенчал мифы о себе

14:09

Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медомВидео

13:50

Украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен: что нужно для такой суммы

13:47

Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

13:24

Зебру найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку есть всего 5 секунд

12:48

Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком

12:46

Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ

12:06

ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

12:01

Лишить РФ возможности штурмовать: военный вышел с заявлением о наступлении ВСУ

11:32

Как снять "порчу": священник честно ответилВидео

Реклама
11:26

Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

11:06

Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

10:50

"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

10:25

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:23

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьевВидео

10:09

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

09:27

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

09:15

"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

09:04

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

08:10

РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять