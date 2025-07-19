Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

Вы узнаете:
- Можно ли поливать помидоры каждый день
- Как правильно поливать томаты в жару
Погода в Украине не перестает удивлять. Весна принесла заморозки, а лето - безумную жару. Чтобы не потерять весь урожай, нужно правильно ухаживать за овощными культурами, в частности, важно знать, как поливать томаты.
Главред выяснил, можно ли поливать помидоры каждый день.
Томаты не любят недостатка влаги, но и чрезмерный полив их может погубить, поэтому здесь важно соблюдать золотую середину.
Помидоры, растущие на огороде, надо поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Примерно 1-2 л воды на один куст.
Однако в жару поливать овощи надо чаще, рекомендуют на странице в Instagram @s.sad.ua.
"Поливать томаты нужно каждый раз, когда почва на уровне 2,5 см становится сухой", - рассказала огородница.
По словам женщины, поливать тоже надо правильно. Во время увлажнения овощной культуры на листья не должна попадать вода.
Если у вас нет возможности часто поливать помидоры, можно замульчировать грядки. Автор видео уверяет, что слой мульчи дольше сохранит влагу.
"Это отличный вариант для тех, кто редко появляется на даче", - резюмировала женщина.
Кстати, оптимальное время для полива - утро, это способствует эффективному просыханию корневой системы и ствола растения.
Температура воды должна быть максимально приближенной к температуре корневой системы.
Как правильно поливать помидоры - смотрите видео:
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@s.sad.ua - профиль в Instagram, который принадлежит компании "Семейный сад". Авторы страницы делятся советами по выращиванию, сбору и хранению урожая. Также в профиле можно найти информацию о различных удобрениях и семенах, которыми занимается компания еще с 2013 года. На страницу в Instagram подписаны более 83 тысяч пользователей.
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