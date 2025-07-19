Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

В материале вы найдете информацию о том, как часто и правильно поливать помидоры.

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Стоит ли поливать томаты каждый день/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли поливать помидоры каждый день

Как правильно поливать томаты в жару

Погода в Украине не перестает удивлять. Весна принесла заморозки, а лето - безумную жару. Чтобы не потерять весь урожай, нужно правильно ухаживать за овощными культурами, в частности, важно знать, как поливать томаты.

Главред выяснил, можно ли поливать помидоры каждый день.

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Томаты не любят недостатка влаги, но и чрезмерный полив их может погубить, поэтому здесь важно соблюдать золотую середину.

Помидоры, растущие на огороде, надо поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Примерно 1-2 л воды на один куст.

Однако в жару поливать овощи надо чаще, рекомендуют на странице в Instagram @s.sad.ua.

"Поливать томаты нужно каждый раз, когда почва на уровне 2,5 см становится сухой", - рассказала огородница.

По словам женщины, поливать тоже надо правильно. Во время увлажнения овощной культуры на листья не должна попадать вода.

Если у вас нет возможности часто поливать помидоры, можно замульчировать грядки. Автор видео уверяет, что слой мульчи дольше сохранит влагу.

"Это отличный вариант для тех, кто редко появляется на даче", - резюмировала женщина.

Кстати, оптимальное время для полива - утро, это способствует эффективному просыханию корневой системы и ствола растения.

Температура воды должна быть максимально приближенной к температуре корневой системы.

Как правильно поливать помидоры - смотрите видео:

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