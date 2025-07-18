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Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводы

Анна Ярославская
18 июля 2025, 12:24
17
Опытный садовод разоблачила обман из интернета по выращиванию "королевы ягод".
Клубника
Можно ли сажать семена прямо из клубники? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Можно ли вырастить рассаду клубники из семян
  • Какую клубнику реально вырастить из семян дома

В интернете можно найти множество советов на тему "Как вырастить клубнику из семян на подоконнике". Но действительно ли они работают?

Автор Youtube-канала Classy Flowers решила проверить, можно ли вырастить рассаду клубники.

видео дня

Если вам интересны советы по выращиванию ягод, читайте материал: Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитрость.

Как вырастить клубнику из семян дома

"Выращивать клубнику из семян - один из распространенных обманов на ютубе и в интернете для наивных новичков садоводства, пытающихся вырастить у себя на участке королеву ягод. Откровенный обман и то, что можно вырастить гибридную клубнику из семян магазинной клубники. Клубника, к которой мы привыкли, на самом деле является земляникой садовой и объединяет в себя большую группу сортов или различных гибридов, отличающихся между собой размером, вкусом, урожайностью, устойчивостью к болезням и так далее", - рассказала садовод.

Для проведения опыта женщина собрала семена с купленной в супермаркете клубники. К слову, на поверхности одной ягоды находится около 200 семян. Если почистить всего три ягоды, то можно получить 600 семян.

Чтобы собрать семена, нужно протереть ягоду через крупное сито. Тяжёлые семена сами осядут на дно. Затем промыть водой, слить ее и посадить семена в удобренную садовую землю. Вазон с семенами клубники можно посадить на солнечный подоконник или на улицу.

Почему вырастить клубнику из семян не получится

Выращивание клубники из семян магазинной клубники является обманом по нескольким причинам.

Во-первых, растения, выращенные из семян гибридов (каковой является большинство магазинной клубники), не наследуют качества родительского сорта. Полученный куст будет больше похож на дикий, с мелкими ягодами и меньшим урожаем. Часто такие семена стерильны.

Во-вторых, семена, полученные от гибридов первого поколения (F1), будут стерильны, что делает их непригодными для дальнейшего размножения.

Кроме того, по словам садовода, обещания быстрого урожая (за 40-60 дней) не соответствуют действительности, особенно в холодных климатических зонах. Клубника из семян в первый год только наращивает биомассу и корни, и ягоды появляются не раньше следующего года.

Стоит учитывать также, что семена гибридной клубники часто стерильны, а используемые на клубнике пестициды и фунгициды (многие из которых являются антагонистами фитогормонов, отвечающих за прорастание семян) значительно снижают всхожесть.

"Поэтому в сельском хозяйстве для размножения клубники используют размножение усами или делением кустов, то есть вегетативный способ", - рассказала садовод.

Какую клубнику реально вырастить из семян

"Все же выращивать из семян клубнику можно, но только другой вид. И это альпийская клубника. Ещё её называют лесной клубникой или дикой клубникой. Эта клубника даёт мелкие, пахучие, очень сладкие ягоды по несколько раз за сезон и успешно выращивается из семян. Приобретать семена желательно у производителей, пользующихся заслуженной репутацией и доверием, и ни в коем случае ни в сомнительных интернет-магазинах", - резюмировала садовод.

Смотрите видео - Возможно ли вырастить клубнику из семян:

Как писал Главред, клубнику можно пересаживать с весны до начала осени — оптимальные месяцы: апрель, июль, август и сентябрь. При выборе срока важно учитывать климатические особенности региона, температуру почвы и погодные условия.

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Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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