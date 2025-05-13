Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитрость

Весна — наилучшее время для посадки клубники, это дает растениям время развить прочные корни.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-vyrashchivat-klubniku-v-konteynerah-sadovody-raskryli-neozhidannuyu-hitrost-10664381.html Ссылка скопирована

Как правильно посадить клубнику в контейнер / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Главное:

Как правильно посадить клубнику в контейнер

Уход за клубникой в контейнерах

Как и когда собирать урожай

Клубника — отличный выбор для выращивания в контейнерах. Благодаря компактному размеру и стремительному росту, эти растения идеально подходят даже для небольших пространств.

Клубнике не важно, где она растет, и ее корневая система, расположенная близко к поверхности, делает её особенно подходящей для контейнерного садоводства, пишет MarthaStewart.

Когда сажать клубнику

Весна — наилучшее время для посадки клубники в горшках. Это дает растениям время развить прочные корни до наступления жары.

/ Главред

Как правильно посадить клубнику в контейнер

Выбирайте широкий и неглубокий контейнер с отверстиями для слива воды. Из-за поверхностной корневой системы клубника не требует глубокой посадки. Подходящий размер — около 20 см глубиной и 25–30 см в ширину. В такой емкости можно разместить два кустика клубники, что даст им достаточно места для роста и образования новых побегов.

После посадки обильно полейте растения. Новые побеги появятся через несколько дней или недель. Чтобы сохранить влагу в почве и сократить частоту поливов, замульчируйте поверхность вокруг кустов.

Уход за клубникой в контейнерах

Клубника любит солнце и лучше плодоносит при не менее 8 часах солнечного света в день. Однако важно следить за влажностью: почва должна быть хорошо дренированной, чтобы не допустить застоя воды и гниения корней.

Во время жары, особенно в период активного плодоношения, клубнике требуется регулярный полив — летом, возможно, даже каждый день. Чтобы стимулировать рост и урожайность, подкармливайте растения органическими удобрениями.

Обрезка и обновление растений

Чтобы клубника оставалась продуктивной, регулярно удаляйте засохшие, пожелтевшие или больные листья. После завершения плодоношения кусты начинают выпускать "усы" — длинные побеги с новыми розетками на концах.

Зимой, когда растения переходят в состояние покоя, обрежьте побеги, соединяющие взрослые кусты с дочерними, и удалите старые материнские растения. Они менее устойчивы к болезням и, как правило, плодоносят хуже на второй год. Новые растения, образовавшиеся на усах, будут здоровее и дадут больше ягод.

Как и когда собирать урожай

Сбор клубники начинается через 4–6 недель после появления цветов. Ягоды следует собирать, когда они приобретают ярко-красный цвет и становятся слегка мягкими. Чтобы не повредить растение, отделяйте ягоды аккуратно, слегка поворачивая их, а не вырывая.

Смотрите видео - первая обработка клубники:

Эксперты YouTube-канала Садівник рассказали в сюжете о о первой важной весенней обработке клубники. Они поделились собственным опытом и рекомендовали для просмотра владельцам небольших приусадебных участков и дачникам.

Используя накопленный опыт, садоводы и дачники смогут собирать хороший урожай клубники даже с небольшой грядки.

Ранее Главред писал о том, когда можно сажать клубнику. Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем. Эксперты выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям.

Больше новостей:

Что известно о Martha Stewart На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред