Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитрость

Главное:
- Как правильно посадить клубнику в контейнер
- Уход за клубникой в контейнерах
- Как и когда собирать урожай
Клубника — отличный выбор для выращивания в контейнерах. Благодаря компактному размеру и стремительному росту, эти растения идеально подходят даже для небольших пространств.
Клубнике не важно, где она растет, и ее корневая система, расположенная близко к поверхности, делает её особенно подходящей для контейнерного садоводства, пишет MarthaStewart.
Когда сажать клубнику
Весна — наилучшее время для посадки клубники в горшках. Это дает растениям время развить прочные корни до наступления жары.
Как правильно посадить клубнику в контейнер
Выбирайте широкий и неглубокий контейнер с отверстиями для слива воды. Из-за поверхностной корневой системы клубника не требует глубокой посадки. Подходящий размер — около 20 см глубиной и 25–30 см в ширину. В такой емкости можно разместить два кустика клубники, что даст им достаточно места для роста и образования новых побегов.
После посадки обильно полейте растения. Новые побеги появятся через несколько дней или недель. Чтобы сохранить влагу в почве и сократить частоту поливов, замульчируйте поверхность вокруг кустов.
Уход за клубникой в контейнерах
Клубника любит солнце и лучше плодоносит при не менее 8 часах солнечного света в день. Однако важно следить за влажностью: почва должна быть хорошо дренированной, чтобы не допустить застоя воды и гниения корней.
Во время жары, особенно в период активного плодоношения, клубнике требуется регулярный полив — летом, возможно, даже каждый день. Чтобы стимулировать рост и урожайность, подкармливайте растения органическими удобрениями.
Обрезка и обновление растений
Чтобы клубника оставалась продуктивной, регулярно удаляйте засохшие, пожелтевшие или больные листья. После завершения плодоношения кусты начинают выпускать "усы" — длинные побеги с новыми розетками на концах.
Зимой, когда растения переходят в состояние покоя, обрежьте побеги, соединяющие взрослые кусты с дочерними, и удалите старые материнские растения. Они менее устойчивы к болезням и, как правило, плодоносят хуже на второй год. Новые растения, образовавшиеся на усах, будут здоровее и дадут больше ягод.
Как и когда собирать урожай
Сбор клубники начинается через 4–6 недель после появления цветов. Ягоды следует собирать, когда они приобретают ярко-красный цвет и становятся слегка мягкими. Чтобы не повредить растение, отделяйте ягоды аккуратно, слегка поворачивая их, а не вырывая.
Смотрите видео - первая обработка клубники:
Эксперты YouTube-канала Садівник рассказали в сюжете о о первой важной весенней обработке клубники. Они поделились собственным опытом и рекомендовали для просмотра владельцам небольших приусадебных участков и дачникам.
Используя накопленный опыт, садоводы и дачники смогут собирать хороший урожай клубники даже с небольшой грядки.
Ранее Главред писал о том, когда можно сажать клубнику. Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем. Эксперты выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям.
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