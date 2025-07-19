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Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком

Анна Ярославская
19 июля 2025, 12:48
138
Портулак может очень быстро "оккупировать" садовый участок, но существует действенный способ, который поможет избавиться от сорняка.
Портулак
Как можно вывести портулак из огорода / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Каковы классические методы борьбы с сорняком
  • Когда лучше начать пропалывать портулак
  • Что можно приготовить из портулака

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда портулак и другие сорняки быстро распространяется по участку. Они невероятно активно захватывают приствольные круги деревьев, грядки, тропинки в огороде и даже пространство между плиткой.

На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, как можно вывести портулак из огорода.

видео дня

Если вам интересно, как можно быстро и легко избавиться от сорняков, читайте материал: Сорняки погибнут на корню с помощью 1 "волшебного" раствора и это не химия.

Как портулак распространяется и к чему устойчив

Портулак (Portulaca) – это род однолетних или многолетних травянистых растений, часто суккулентных, принадлежащих к семейству портулаковых.

Это растение занимает любое свободное пространство, на которое попадают солнечные лучи. Активно развивается во второй половине лета и растёт практически во всех углах садового участка, поскольку это очень выносливое растение.

Игорь показал грядку, с которой он собрал лук и впоследствии ничем не поливал. И хотя лето было крайне засушливым, это абсолютно не помешало портулаку покрыть участок плотным ковром.

"Также в распространении портулака виноваты сами огородники, потому что мы бросаем его в компост и потом его разносим по огороду. А семена портулака, в отличие от других сорняков, в компосте сохраняют свою всхожесть до трёх лет", - сказал Игорь.

По его словам, семена этого растения очень мелкие. Каждый узелок, который отцветёт маленькими жёлтенькими цветочками, создаёт большое количество коробочек, внутри которых находятся десятки и сотни семян.

Сложность ещё в том, что портулак не едят большинство животных из-за наличия в нём щавелевой кислоты. Растение слишком кислое, поэтому его не хотят кушать даже гуси.

Дождь и засуха ему не страшны. Также портулак сложно покосить, поскольку он стелется по земле и все равно бросит огромное количество семян, которые, как только появится возможность, обязательно взойдут.

Как можно вывести портулак с огорода

Классический метод борьбы с портулаком - это обработка любыми гербицидами. Но стоит помнить о том, что ваши растения будут плохо развиваться через год после того, как вы обработаете участок химией. Применять или не применять гербициды - решает каждый садовод сам.

Второй метод борьбы с портулаком - это прополка.

Впрочем, этот способ не очень эффективен, поскольку, как уже было сказано, если растение уже бросило семена, то они обязательно взойдут.

"Если вы собираетесь пропалывать, то начинайте это делать, пока портулак не сформировал семенные коробочки и не начал цвести. Он начинает цвести такими маленькими жёлтенькими цветочками", - посоветовал Игорь.

И третий способ борьбы с портулаком, который предлагает Игорь, самый необычный.

"Итак, друзья, китайская мудрость нам гласит: если хочешь что-то победить, просто возьми и съешь это. Я вам сейчас покажу вкусный рецепт победы", - сказал садовод.

Як замаринувати портулак
Как замариновать портулак / скриншот ​

Он рекомендует замариновать портулак. Для этого растение нужно помыть, нарезать крупными кубиками. Далее - добавить по вкусу оливковое масло или масло виноградных косточек, лимонный сок или яблочный уксус, свежий порезанный чеснок (также можно использовать сухой чеснок), соль.

Все ингредиенты нужно перемешать и отправить в холодильник на несколько часов либо на ночь.

Можно ли есть портулак огородный

"Если сейчас кто-то из вас смеётся, что я просто взял и нарезал бурьян, то знайте, что портулак не просто относится к съедобным растениям. Это лекарственное растение, потому что он содержит очень большое количество витамина С, витамина А, железо, кальций, калий, а самое главное - он содержит большое количество антиоксидантов и жирных кислот. Омега 3 - его самая большая ценность", - рассказал Игорь.

Впрочем, стоит учитывать, что портулак относится к лекарственным растениям из-за большого содержания щавелевой кислоты, поэтому больше 200 г в день его съедать не рекомендуется.

По вкусу портулак похож на капусту
По вкусу портулак похож на капусту / скриншот

Что по вкусу напоминает портулак

По словам Игоря, по вкусу портулак похож на обычную белокочанную капусту. С этим растением можно сочетать в блюдах все, что угодно. Например, огурцы и помидоры.

"В общем, это как полезный наполнитель, который не имеет никакого ярко выраженного вкуса, и из него можно сделать абсолютно все, что угодно. Растение абсолютно нормальное на вкус, и при этом оно очень полезное", - резюмировал огородник.

Смотрите видео - Как избавиться от портулака китайским методом:

Интересные факты про портулак

Портулак известен уже более 4000 лет.

Растение получило свое название от латинского слова "portula", что означает "маленькие ворота", из-за способа раскрытия коробочки с семенами.

На гербе Ричарда Львиное Сердце был изображен портулак, символизирующий удачу и победы.

На Кипре портулак считается цветком любви, а арабы называют его "благословенным".

В период золотой лихорадки в Калифорнии, когда среди старателей началась цинга, портулак помог избежать гибели, за что получил прозвище "салат рудокопа".

Чем полезен портулак:

  • сок портулака используют для заживления ран, ожогов, укусов насекомых, а также для борьбы с пигментацией;
  • семена портулака могут снижать уровень сахара в крови и рекомендованы для рациона диабетиков;
  • может защищать зрение от возрастных изменений и снижать риск развития катаракты;
  • может снижать уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Главред писал о такой проблеме огородников как скручивание листочков томатов. Что делать, если листья у помидоров скручиваются, читайте в материале: Сигнал SOS от томатов: почему скручиваются листья и как спасти урожай.

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О ресурсе: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

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