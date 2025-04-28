Такое средство стоит недорого и при этом поможет эффективно бороться с сорняками во дворе.

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Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

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Что сделать чтобы не росли сорняки во дворе

Какое самое лучшее средство для уничтожения сорняков на брусчатке

Сорняки могут стать надоедливой проблемой не только тогда, когда они появляются на огороде или в саду, но и тогда, когда вы замечаете их появление во дворе. Они могут появиться между брусчаткой или в трещинках и промежутках других покрытий, создавая вид неопрятности.

Но не всегда для борьбы с такой проблемой нужны агрессивные химические средства. Есть одно простое средство, которое можно распылить на сорняки, чтобы избавиться от них, пишет express.co.uk.

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По мнению экспертов House Digest, спирт может служить отличным способом навсегда избавиться от сорняков. Однако его следует использовать только против сорняков во внутренних двориках, а не вокруг любых других растений, и на это есть очень важная причина.

"Проблемой с большинством средств для уничтожения сорняков, включая спирт, является их неизбирательная природа. Это означает, что они не просто нацелены на сорняки, они также могут нанести вред другой растительности, например вашим любимым растениям и газонной траве", - отметили эксперты.

Поэтому использовать его между брусчаткой - там, где, вероятно, не растут другие растения или трава - безопасно, поскольку есть меньший риск поражения других растений.

Как использовать спирт для обработки сорняков

Изопропиловый спирт является хорошим средством для уничтожения сорняков, поскольку он вытягивает влагу из растения, высушивая его и заставляя его "ослабевать и погибать".

Можно добавить две столовые ложки спирта в пульверизатор, наполненный водой, чтобы сделать свое собственное средство для уничтожения сорняков. Затем просто разбрызгивать его на своем внутреннем дворике везде, где вы заметили сорняки.

Эффективнее всего делать это в солнечный день, поскольку солнечный свет естественным образом поможет сорнякам быстрее высохнуть.

"Однако спиртовой раствор будет иметь подобное действие на любые другие растения, к которым он прикасается, поэтому важно опрыскивать им только сорняки. Если вокруг ваших комнатных растений появляются сорняки, вы также можете налить смесь на ватный тампон и непосредственно потереть ею сорняки, чтобы она не попала на ваши растения", - отметили эксперты.

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