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ТОП-3 напасти, которые уничтожают цветы: болезни роз и их лечение

Анна Ярославская
17 июля 2025, 12:04
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Чем обработать розы от всех болезней? Садовод назвал самые действенные препараты.
Розы
Почему загнивают бутоны роз и что с этим делать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие основные болезни чаще всего поражают розы и как их распознать
  • Какие препараты рекомендуются для профилактики и лечения мучнистой росы

Болезни роз - это та проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Чтобы предпринять меры по лечению, сначала нужно определить вид заболевания. Как определить, чем болеют розы? На самом деле для этого достаточно оценить внешний вид растения. На Youtube-канале Сады Буковины. Рассадник растений рассказали, какой самый лучший фунгицид для роз и как часто растения нужно обрабатывать.

Если вам интересны народные рецепты для роз, читайте материал: Садоводов призвали поливать розы молоком: какая причина.

видео дня

Зачем возле виноградников сажают розы

На крупных виноградниках довольно часто встречаются насаждения роз. Преимущественно их высаживают в конце ряда или даже по соседству с виноградными растениями. Делают это потому, что у роз очень много общих патогенов с виноградом, а именно: мучнистая - настоящая и ненастоящая, плодовая и серая гниль, некоторые другие болезни.

Интересно то, что роза подхватывает болезнь на несколько дней или даже на неделю раньше, чем виноград. Таким образом, виноградари могут заранее заметить проблему, которая скоро настигнет виноград, и быстро отреагировать.

Болезни роз и их лечение

Мучнистая роса - одна из самых распространенных и грозных болезней как роз, так и винограда.

Если проводить обработки, болезнь начинает проявляться к концу июня, в июле и августе. Но работать с ней нужно начинать уже с периода очень активного роста, то есть в мае или даже в конце апреля, если весна теплая.

Распознать эту болезнь можно достаточно легко по ее очень характерным поражениям листьев. Розы, которые заболели мучнистой росой, выглядят так, как будто их посыпали пеплом или мукой серого оттенка. Мучнистая роса поражает все части розы: листья, побеги и бутоны.

Мучнистая роса
Мучнистая роса / скриншот

Чтобы избежать мучнистой росы, очень желательно профилактически использовать системные препараты. При попадании на лист они впитываются в растение и защищают ткани от грибка.

Самые эффективные средства от мучнистой росы: Миравис, Топсин М, Топаз, Магникур стар и многие другие.

Этими препаратами очень желательно обрабатывать розы до проявления болезни каждые две-три недели.

Способствуют проявлению мучнистой росы на розах неблагоприятные погодные, а именно:

  • повышение температуры воздуха до +25 градусов и выше;
  • отсутствие осадков.

Большинство грибковых болезней лучше всего проявляются при высокой влажности, а мучнистая роса может проявляться даже в том случае, когда высокой влажности нет.

Что такое ржавые пятна на листьях роз

Еще одно чрезвычайно опасное грибковое заболевание розы - ложная мучнистая роса. В отличие от настоящей мучнистой росы она может развиваться немного раньше, когда роза очень активно идет в рост. Наиболее благоприятными условиями для развития ложной мучнистой росы являются затяжные дожди, туманы, температура воздуха от +10 до +15 градусов летом.

Ложна мучнистая роса поражает преимущественно листья, реже - остальные части. Она оставляет на листьях черные или бурые пятна в зависимости от сорта розы.

Желательно не допускать развития этого патогена, потому что вылечить его чрезвычайно трудно.

В случае неблагоприятных погодных условий системные препараты нужно вносить каждые три недели, а в условиях затяжных дождей - каждые 10-14 дней.

Самым действенным препаратом для борьбы с ложной мучнистой росой на розе является Ридомил голд.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Почему загнивают бутоны роз?

Серая гниль - еще одна болезнь роз. Она поражает прежде всего цветок, причем как распустившийся, так и бутон. Цветок просто засыхает и на нем видно серую плесень.

Серая гниль на розах
Серая гниль на розах / скриншот

С серой гнилью нужно работать профилактически. Обрабатывать пораженный цветок уже нет смысла, поэтому его просто срезают.

Самый действенный препарат против всех видов гнилей является препарат Свитч, а также Магникур гард и Топсин М.

Смотрите видео - Чем обработать розы от всех болезней:

Ранее Главред писал, чем опасны так называемые "дикие побеги" - это незаметные, но чрезвычайно энергичные отростки, которые растут ниже уровня прививки.

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Об источнике: Сады Буковины. Рассадник растений

На Youtube-канале "Сады Буковины. Рассадник растений" можно получить рекомендации по посадке и уходу за растениями от специалистов.

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