Садоводов призвали поливать розы молоком: какая причина

Необычный метод может помочь уберечь розы от болезней.

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Чем обработать розы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему розы поливают молоком

Как вылечить черную пятнистость на розах

С наступлением тепла садоводы часто замечают признаки болезней на своих растениях. В частности, в Украине очень распространена черная пятнистость роз - грибковое заболевание, из-за которого листья покрываются темными пятнами и желтеют.

Главред решил разобраться, как лечить черную пятнистость роз.

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Чем поливать розы, чтобы не возникла черная пятнистость

Растения, которые болеют черной пятнистостью, вряд ли цветут, поскольку они тратят больше энергии на борьбу с инфекцией, а не на цветение, пишет express.co.uk.

Опытный садовод Кевин Ли Джейкобс говорит, чтобы остановить распространение этой болезни нужно использовать коровье молоко.

"Лучшим средством от болезни является опрыскивание, составленное из одной части молока и двух частей воды. При еженедельном применении раствор контролирует черную пятнистость так же хорошо, как и любой синтетический фунгицид", - подчеркнул он.

По его словам, коровье молоко содержит натуральные белки и ферменты, которые могут бороться с грибковыми заболеваниями. Под воздействием солнечного света молоко создает среду, которая препятствует росту грибка.

"Опрыскивание - это работа, но не тяжелая. Просто убедитесь, что вы смочили верхнюю и нижнюю части листьев. Также собирайте опавшие листья. В противном случае споры грибка могут попасть обратно на розу во время ливня", - добавил эксперт.

Виды роз / Инфографика: Главред

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