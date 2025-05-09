Тля и слизни будут обходить 10-й дорогой: какие 4 растения стоит посадить в саду

Вы узнаете:
- Как бороться со слизнями в домашних условиях
- Что помогает от тли
Обычные садовые вредители, такие как тля, надоедливые комары и слизни, могут превратить великолепное открытое пространство в кошмар садовода. Но есть четыре растения, которые могут стать спасением и отогнать таких вредителей от сада и огорода.
Эксперт по садоводству DeerFencing Дуг О'Коннор отмечает, что ряд цветущих растений выделяет соединения и ароматы, которые могут естественным образом отпугивать вредителей, пишет express.co.uk.
"Эти растения не просто декоративные - они выполняют жизненно важную функцию, поддерживая здоровье вашего сада естественным путем. С помощью правильного выбора вы можете создать яркое пространство, которое будет одновременно привлекательным и более устойчивым к вредителям", - рассказал он.
Эксперт назвал четыре растения, которые можно посадить, чтобы отпугивать слизней и тлю, и одновременно чтобы украсить ваш сад или участок возле огорода.
Лаванда
Многие любят лаванду за ее успокаивающий аромат и естественное использование в сфере красоты и здоровья, но она также является прекрасным цветком для борьбы с вредителями. Эксперт отметил, что ее сильный аромат, который происходит от натуральных масел, таких как линалоол, отпугивает моль, блох и комаров.
Поэтому это растение, в частности, советуют сажать вдоль дорожек или бордюров вблизи мест для отдыха.
Бархатцы
Эти цветы также не только украсят сад, но и смогут отпугнуть садовых вредителей, таких как тля, белокрылка и даже почвенные нематоды. Они особенно эффективно сработают, если их посадить рядом с овощами, такими как помидоры или кабачки.
Благодаря легкости выращивания и способности цвести месяцами, бархатцы прекрасно дополняют клумбы и бордюры.
Хризантемы
Хризантемы являются одними из самых эффективных отпугивателей насекомых благодаря высокому содержанию пиретрина. Эксперт по садоводству утверждает, что этот вид цветов может отпугивать все - от муравьев и вшей до клещей и тараканов.
Нарциссы
Эти цветы также обладают замечательными свойствами отпугивания насекомых. Хотя они не такие мощные, как бархатцы или хризантемы, их содержание алкалоидов отпугивает некоторых вредителей, таких как слизни, а их луковицы неаппетитны для грызунов.
Также эксперт отметил, что это растение не требует много усилий для выращивания и не требует специального тщательного ухода.
"Натуральная борьба с вредителями не обязательно должна быть сложной. Эти четыре цветущие растения широко доступны, требуют минимального ухода и добавляют цвета, а также защиты вашим открытым пространствам. Вместо того, чтобы полагаться на агрессивные спреи, которые могут повредить опылителям и нарушить экосистемы, использование сопутствующих растений дает садоводам устойчивый способ борьбы с вредителями", - отметил эксперт.
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