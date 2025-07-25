Результат поразит: садоводам рекомендуют разлить один популярный напиток в саду

Вы узнаете:
- Почему растения поливают Кока-Колой
- Как напиток влияет на почву
В Интернете набирает популярность один интересный и необычный совет - разливать Кока-Колу по саду для улучшения здоровья растений.
Главред решил разобраться, как Кока-Кола влияет на растения.
Почему Кока-Колой поливают растения
Как пишет express.co.uk, кислотные свойства безалкогольного напитка могут обеспечить неожиданную пользу, особенно для растений, любящих кислоту.
Отмечается, что обычный газированный напиток может помочь снизить pH почвы, создавая более благоприятную среду для растений, которые процветают в кислых условиях.
"Азалии - это красивые цветущие растения, известные своими яркими цветами и способностью процветать в кислой почве", - говорится в сообщении.
Эксперты предостерегают, что, хотя идея использования Кока-Колы, как почвенной добавки, может иметь определенную пользу в отдельных случаях, ее следует использовать экономно и осторожно.
"Существует ограниченное количество научных доказательств, подтверждающих регулярное использование сахарных газированных напитков в саду. Но теоретически, очень небольшие количества могут несколько снизить pH почвы в щелочных условиях. Однако, существуют гораздо лучшие и безопасные способы достижения того же результата", - подчеркнул эксперт.
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Об источнике: Express.co.uk
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