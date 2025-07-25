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Результат поразит: садоводам рекомендуют разлить один популярный напиток в саду

Мария Николишин
25 июля 2025, 20:27
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Известно, что этот напиток может помочь снизить pH почвы.
Результат поразит: садоводам рекомендуют разлить один популярный напиток в саду
Как Кока-Кола влияет на почву / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему растения поливают Кока-Колой
  • Как напиток влияет на почву

В Интернете набирает популярность один интересный и необычный совет - разливать Кока-Колу по саду для улучшения здоровья растений.

Главред решил разобраться, как Кока-Кола влияет на растения.

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Почему Кока-Колой поливают растения

Как пишет express.co.uk, кислотные свойства безалкогольного напитка могут обеспечить неожиданную пользу, особенно для растений, любящих кислоту.

Отмечается, что обычный газированный напиток может помочь снизить pH почвы, создавая более благоприятную среду для растений, которые процветают в кислых условиях.

"Азалии - это красивые цветущие растения, известные своими яркими цветами и способностью процветать в кислой почве", - говорится в сообщении.

Эксперты предостерегают, что, хотя идея использования Кока-Колы, как почвенной добавки, может иметь определенную пользу в отдельных случаях, ее следует использовать экономно и осторожно.

"Существует ограниченное количество научных доказательств, подтверждающих регулярное использование сахарных газированных напитков в саду. Но теоретически, очень небольшие количества могут несколько снизить pH почвы в щелочных условиях. Однако, существуют гораздо лучшие и безопасные способы достижения того же результата", - подчеркнул эксперт.

Результат поразит: садоводам рекомендуют разлить один популярный напиток в саду
Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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