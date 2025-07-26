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Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожай

Анна Ярославская
26 июля 2025, 09:13
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События могут развиваться по двум сценариям. Первый - ветку можно спасти, второй - ситуация с веткой безнадежна и спасти можно только урожай.
Как можно соединить сломанную ветку дерева
Как можно соединить сломанную ветку дерева / скриншот

Вы узнаете:

  • Как спасти сломанную ветку
  • Как правильно обработать повреждение дерева
  • Что сделать, чтобы сохранить плоды на ветке, которую нельзя шевелить

Иногда под тяжестью урожая или из-за сильного ветра ветка на дереве может поломаться. И это проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый садовод. Что делать в этом случае и как реанимировать сломанную ветку, рассказали на Youtube-канале Игорь критикует.

Если вам интересно, как проводить летнюю обрезку плодовых деревьев, читайте материал: Почему абрикос не плодоносит: садовод рассказал, что обязательно нужно сделать летом.

видео дня

Итак, представим ситуацию - у вас сломалась ветка, и не хватило буквально пары дней, чтобы начать собирать урожай и разгрузить её. Вариантов может быть два. Первый - ветку можно спасти, второй - ситуация с веткой безнадежна и спасти можно только урожай.

Скриншот

Чем замазать сломанную ветку дерева

Если ветка не отломилась полностью, а только треснула или надломилась, и она не слишком тяжёлая, то действовать нужно как можно быстрее. Чем раньше вы начнёте, тем больше шансов на успех.

Садовод не рекомендует смачивать место слома водой, так как это может привести к развитию грибков. Лучше обработать место повреждения 3%-м раствором медного купороса.

Далее необходимо совместить части ветки, как при переломе, и наложить "шину". Для этого плотно обмотайте место слома тканью или изолирующим материалом.

Ветку желательно притенить, чтобы солнце ее не перегрело.

Если всё сделано правильно, а питание по камбию сохранено, ветка может восстановиться, особенно в жаркую погоду, когда ткани быстро нарастают.

Если же ветка слишком тяжёлая и почти полностью переломилась, то шевелить ее ни в коему случае нельзя, так как она может окончательно отвалиться. Поэтому ваша задача — сделать всё, чтобы плоды дозрели, а не засохли или не сгнили.

Первое, что нужно сделать, это изолировать часть слома. Для этого используйте стрейч-плёнку, чтобы герметично обмотать место перелома. Это поможет замедлить высыхание тканей.

Скриншот

Поверх плёнки накройте ветку светлым агроволокном, чтобы защитить ее от солнца. Это важно, особенно если повреждение на южной стороне, где жара достигает 36 °C и выше.

Скриншот
Скриншот

Далее нужно обязательно снизить нагрузку на ветку. Нужно убрать часть плодов и листвы, чтобы сократить количество "потребителей" влаги.

Если часть плодов уже созрела, их нужно собрать, остальные - оставить на ветке, чтобы они дозревали.

Смотрите видео - Как реанимировать сломанную ветку:

Ранее Главред писал, что нужно делать, если саранча добралась до участка. Ущерб может быть серьёзным - можно потерять значительную часть урожая. Впрочем, паниковать не стоит. Ведь главное - знать, как уничтожить саранчу.

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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

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