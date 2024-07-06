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Почему абрикос не плодоносит: садовод рассказал, что обязательно нужно сделать летом

Анна Ярославская
6 июля 2024, 09:14
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Любое фруктовое дерево нуждается в грамотной обрезке. Не является исключением и светолюбивый абрикос. Если этого не делать - можно оставться без урожая.
Абрикос, обрезка абрикоса
Как правильно обрезать абрикос / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Многие садоводы выращивают на своем дачном участке абрикос. Однако бывает так, что абрикос не плодоносит. Дело в том, что для получения максимального урожая за деревом нужно ухаживать. И одной из причин того, что на дереве нет ни одного плода, является несвоевременная обрезка. На Youtube-канале "Молодой садовод" рассказали, чем важна обрезка абрикоса и почему ее нужно делать летом.

Ранее Главред писал, что опадание зеленых абрикосов может вызывать беспокойство у садоводов, ведь это влияет на урожай и качество плодов. Существует несколько основных причин, почему абрикосы могут преждевременно опадать, и понимание этих причин поможет предотвратить проблему. Читайте материал: Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить дерево.

Летняя обрезка абрикоса - почему она важна

Абрикос – одно из немногих деревьев, которое не способно регулировать объемы урожая.

Если забросить дерево и не обрезать его, первое время оно будет давать много плодов. Но уже через несколько лет абрикосовое изобилие заканчивается – крона разрастается и густеет, а внутренние ветки быстро стареют, становятся "лысыми", а количество закладываемых почек на них резко сокращается.

Толстые разветвленные ветви абрикоса одновременно гибкие и хрупкие. Без обрезки они перегружаются плодами. Под тяжестью урожая ветки обламываются, а значит, не прирастают новые побеги – падает урожайность.

Обрезка абрикоса летом нужна для того, чтобы в будущем получать как можно больше здоровых и вкусных плодов. Она омолаживает дерево, что, в свою очередь, повышает количество и качество урожая. Поле обрезки плоды вырастают большие и сочные.

До осени вся листва на дереве восстанавливаются, а места срезов затягиваются.

И самое главное - на вторичных побегах начнут образовываться дополнительные плодовые почки.

Удаление ветвей, которые ослабляют рост дерева, позволяет культуре активно плодоносить. Кроме того, срок жизни дерева увеличивается.

Еще одним плюсом обрезки абрикоса является тот факт, что дереву можно создать крону желаемой формы. Процесс формирования с момента высадки дерева длится около 4-5 лет. Полное формирование кроны должно завершиться к шестому году жизни.

Когда проводить летнюю обрезку

Процедура проводится через 10-15 дней после сбора урожая.

За этот промежуток времени дерево восстанавливает свои силы и входит в состояние покоя.

Как обрезать абрикос летом

Прежде чем начать обрезание ветвей, садовод должен выбрать тип кроны. Хороший вариант - "ваза" или "чаша".

Подобная форма кроны гарантирует хорошую освещенность и проветривание кроны, а также позволяет сдерживать ее разрастание.

"Осмотревшись по всему стволу дерева, сразу же приступаю к удалению вертикальной центральной ветки, которая очень загущает дерево. Абрикос – это та культура, которая очень любит солнце, поэтому нужно обеспечить крону хорошим солнечным освещением. Срезы делаю ножовкой, такие срезы дерева заживают лучше, чем секатором, поэтому максимально стараюсь все толстые ветки срезать только ножовкой", - рассказал автор канала.

После того, как срезана центральная загущающая ветка и дерево сформировано по системе "ваза", визуально видно, что каждая ветка дерева уже лучше освещается солнечными лучами. Это очень важно для одновременного созревания плодов и максимально способствует тому, чтобы дерево заложило хороший урожай на следующий сезон.

Дальше по периметру всего дерева приступаем к обрезанию веток, которые пересекаются. Также нужно обрезать ветки этого сезона, которые растут в центре чаши (так называемый молодняк), и ветки, которые растут сильно вертикально.

При обрезке абрикоса срезы нужно делать не очень близко к древесине, потому что все сосуды, которые несут питательные элементы из корневой системы, располагаются очень близко к поверхности.

"Поэтому, когда мы обрезаем, оставляем небольшое кольцо на 2-3 мм. Также на каждом "рукаве" нашего дерева по минимуму оставляем веток, которые выросли за этот год, а на верхушке нашего каждого "рукава" оставляем одну ветку и ее укорачиваем. Если этого не сделать, то весь урожай пойдет на молодые отростки, а ветки, которые ранее хорошо плодоносили, перестанут давать урожай. Поэтому повторюсь, чтобы урожай не "убежал" на молодые ветки, мы их максимально убираем, и тем самым заставляем наши крупные ветки пробуждать плодовую древесину", - рассказал Дмитрий.

Как сделать абрикос низким

При обрезке в форме "ваза" абрикос не будет расти слишком высоко, крона расположится на высоте приблизительно трех метров.

Если высоту отпустить, то урожай будет очень высоко, и его неудобно будет собирать.

После летней обрезки абрикос не нужно обрезать весной, поскольку в зимнее время из-за больших перепадов температуры дерево получит стресс, а если провести весеннюю обрезку, то ситуация усугубится, а значит ожидаемого урожая не будет.

Youtube-канал Молодой садовод

Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий.

На канале вы найдете такую информацию:

  • как правильно и чем подкармливать огородные культуры;
  • как правильно обрезать деревья в саду;
  • как правильно и чем подкармливать деревья;
  • какой химией и биопрепаратами нужно обрабатывать растения от насекомых и других паразитов.

"Главная цель канала - принести огромную пользу всем любителям сада и огорода", - отметил Дмитрий.

Смотрите видео - Как правильно обрезать абрикос:

Ранее Главред писал о выращивании лука. Если лук начал желтеть под конец сезона - это значит, что скоро он подсохнет и нужно будет собирать урожай. Но когда перо лука начинает желтеть раньше времени, это говорит о неблагоприятных условиях его произрастания, поэтому нужно принимать меры. Чем подкормить лук, если он начал желтеть? Читайте материал: У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай.

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