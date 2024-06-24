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Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить дерево

Юрий Берендий
24 июня 2024, 14:00
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Резкая смена температуры и чрезмерная влажность могут навредить развитию абрикоса и привести к болезням. Главред выяснил, почему осыпаются плоды абрикоса.
Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить дерево
Почему опадает завязь абрикоса - чем обработать абрикос, чтобы не осыпался / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Опадание зеленых абрикосов может вызывать беспокойство у садоводов, ведь это влияет на урожай и качество плодов. Существует несколько основных причин, почему абрикосы могут преждевременно опадать, и понимание этих причин поможет предотвратить проблему.

Почему опадают зеленые абрикосы

Садоводы и эксперты "GradinaMax UA" отмечают, что причины опадания зеленых плодов абрикоса можно разделить на 4 типа:

  • Ошибки в агротехнике. Недостаточное увлажнение почвы в период образования завязей и наращивания массы плодов. Недостаточная питательность почвы.
  • Болезни и вредители. Вирусные и грибковые заболевания, появление колоний насекомых могут сильно истощить дерево.
  • Подмерзание древесины. После сильных зимних морозов часть ствола или ветвей отмирает, питательные вещества не поступают на периферию.
  • Плохие метеоусловия. Град, ураган, сильный ливень может стать причиной осыпания плодов.

Кроме того, специалисты советуют особенно тщательно ухаживать за абрикосом в период роста плодов, проводить профилактические обработки, поливы и своевременные подкормки.

Почему опадают зеленые листья у абрикоса

Фермер, автор YouTube канала "СВАРОГ АГРО" отмечает, что листья абрикоса начинают осыпаться весной или летом из-за активных перепадов температуры, высокой влажности и болезни дерева под названием кокомикоз

"Опадают листья посреди июня месяца. К такой погоде мы уже не привыкли. Эта болезнь в основном развивается в таких деревьях, как абрикосы, персики и черешни. Вишня может переживать данную болезнь", - указывает он в видео.

Смотрите видео о том, почему опадают зеленые листья у абрикоса:

Что известно о "Сварог Агро"

"Сварог Агро" - сельскохозяйственное предприятие, зарегистрированное на Днепропетровщине. Основное направление деятельности предприятия: оптовая торговля семенами подсолнечника, кукурузы, зерновых культур, средствами защиты растений и микроудобрениями.

Почему гниют плоды абрикоса на дереве

Заведующего кафедрой садоводства НУБиП Украины им.проф.В.Л.Симиренко Борис Мазур отмечает, что причиной осыпания абрикоса может быть болезнь под названием "монилиоз".

Причины монилиоза у абрикос

Борис Мазур отмечает, что оптимальными причинами для развития монилиоза являются:

  • резкие перепады температуры;
  • высокий уровень влаги.

Как вылечили абрикос

По его словам, деревья должны быть правильно обрезаны, нормированы.

"Мы проводим, можно сказать сейчас, зеленые операции, когда удаляем побеги, которые нам будут не нужны. То есть удаляем побеги, которые растут вверх. Конечно, это делается секатором", - отметил он.

Кроме того, эксперт советует не загущать крону дерева, ведь загущение кроны приводит к большему повреждению дерева этой болезнью.

"Эта болезнь может привести к снижению урожайности от 20-30% до 50%, а то и большему проценту. А то может привести к отмиранию дерева через следующую зиму", - добавил Борис Мазур.

Специалист отметил, что монилиоз снижает устойчивость дерева.

"То есть побеги не вызревают, это приводит к подмерзанию в следующем году и дерево отмирает", - сказал он.

Чем обработать абрикос, чтобы не осыпался

Он советует проводить первую обработку дерева ранней весной, до распускания почек. Для обработки нужно использовать бордосское вещество (медный купорос с известью).

"Вторая обработка, которая также сработала, это было во время распускания почек. Где-то до розового бутона на абрикосе мы обрабатывали хорусом. Хорус как раз тот препарат, который работает при плюс 4 градуса. И мы как раз попали в тот момент, когда эта фаза происходила и сработал", - отметил он в видео.

Смотрите видео о том, чем обрабатывать дерево абрикоса:

Третью обработку специалист по садоводству советует проводить уже во время самого цветения средством под названием "Скор".

"Это также достаточно такой известный препарат, который есть в реализации. Эти три обработки сделали тот результат, который у нас на данный момент есть в этих насаждениях", - резюмировал он.

Что известно о Борисе Мазуре

Мазур Борис - заведующий кафедрой садоводства им. проф. В.Л. Симиренко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Окончил Национальный аграрный университет, специальность - агрономия, квалификация - ученый агроном, 1996 г.

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