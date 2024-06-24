УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь стрижек на июль 2024: лучшие дни для похода к специалисту

Сергей Кущ
24 июня 2024, 11:26
35
Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июле 2024 года обратитесь к лунному календарю.
Лунный календарь стрижек на июль
Лунный календарь стрижек на июль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июле 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Изучив лунный календарь стрижек на июль 2024 года, можно определить оптимальные фазы Луны для стрижки волос. Согласно астрологам, наиболее благоприятными днями для стрижки будут: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28 и 31 июля.

Также можно рассмотреть следующие дни как приемлемые для стрижки: 7, 8, 10, 11, 17, 20 и 21 июля.

видео дня

Когда нельзя стричь волосы в июле

Чтобы избежать недовольства от стрижки и не повредить волосы, стоит избегать следующих дней в июле 2024 года: 5, 6, 22 и 25 числа, так как они считаются наиболее неблагоприятными. Также не слишком удачными для стрижки можно считать даты: 14 и 23 июля.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в июле 2024

Для того чтобы сохранить насыщенный и долговечный цвет волос в июле 2024 года, рекомендуется выбрать для окрашивания следующий благоприятный день: 29 число.

Также можно рассмотреть следующие даты как подходящие для окрашивания волос: 3, 7, 8, 10, 18, 20 и 31 июля. Если не удалось записаться к парикмахеру на указанные благоприятные дни, можно спокойно выбрать и эти.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь стрижек лунный календарь интересные новости
Реклама

Главное за день

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

11:54 Украина
Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

11:44 Украина
Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

10:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Крыму - взрывы, российская ПВО «шарахнула» по пляжу с людьми 5593

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода 3789

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 2711

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

О типичном гопнике Николае Тищенко 2565

О типичном гопнике Николае Тищенко

Последние новости

12:09

Будут держаться от дома подальше: 4 необычных метода для отпугивания муравьев

12:06

Как сохранить свежие абрикосы: самый простой способ заготовок на зиму

12:05

"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

11:54

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

11:48

В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробностиВидео

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
11:45

"Хочу быть полезной": Кароль сцепилась с хейтерами, упрекнувшими ее за военную подготовку

11:44

Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

11:26

Лунный календарь стрижек на июль 2024: лучшие дни для похода к специалисту

11:12

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Реклама
11:12

Бен Аффлек признался, что его раздражает в браке с Дженнифер Лопес

11:09

Обновление данных в ТЦК: юрист пояснил, с какими документами нужно идти

10:59

Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

10:44

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

10:42

Цены массово снижают: в Украине подешевела популярная ягода перед сезоном консервации

10:36

В Украине ускоряют восстановление поврежденных войной сельхозземель

10:32

Как пенсионерам получить деньги от ООН: что нужно совершить

10:16

"От нее никакой пользы": Буданов оценил, применит ли Путин "ядерку" в случае потери Крыма

09:57

Оккупанты формируют живой щит в Крымумнение

09:54

"Вопрос в количестве": Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост

09:42

Попытка Путина провалилась: экс-глава МИД рассказал о дипломатической победе Украины

Реклама
09:42

ЕС обойдет вето Венгрии: Боррель признался, как для ВСУ закупят оружие за счет активов РФ

08:48

Гороскоп на завтра 25 июня: Овнам - негатив на работе, Водолеям - опасные укусы насекомых

08:46

"Тяжелые уличные бои": в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки

08:31

Что посадить в июле: лунный посевной календарь на месяц

08:22

РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW

08:12

В Одессе прогремел взрыв: РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуреФото

07:51

"Пусть в мире остаются": известная ведущая категорически высказалась о Потапе и Насте Каменских

07:46

У РФ есть продвижение возле четырех населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

06:57

Ракетный удар РФ по Киевщине: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданийФото

06:45

Как Украине восстановить энергетику?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти мороженое

03:27

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

02:35

Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности

01:35

2 лучших способа устранить проблему навсегда: что делать, чтобы в погребе не было сырости

00:11

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

23 июня, воскресенье
23:32

Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненыхВидео

22:16

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:13

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

21:27

"Надо уничтожать": Зеленский назвал цели ударов по объектам на территории РФ

20:57

США и Украина вместе добьются победы: Буданов сделал заявление о Трампе

Реклама
20:27

"Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму

20:23

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

20:04

Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

19:39

Будет уже не так жарко, как раньше: в каких областях будут грозы и дожди

19:21

"Остановить российских террористов": заявление Зеленского после удара по Харькову

18:34

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФВидео

18:16

Украинцам назвали сроки без электроэнергии: графики отключений на 24 июня

18:15

Взрывы в Крыму: "Панцирь" атаковал пляж с людьми, ATACMS "накрыли" базу ЧФ

17:13

Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

17:11

Может быть больно: Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять