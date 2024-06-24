Лунный календарь стрижек на июль 2024: лучшие дни для похода к специалисту

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июле 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на июль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июле 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Изучив лунный календарь стрижек на июль 2024 года, можно определить оптимальные фазы Луны для стрижки волос. Согласно астрологам, наиболее благоприятными днями для стрижки будут: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28 и 31 июля.

Также можно рассмотреть следующие дни как приемлемые для стрижки: 7, 8, 10, 11, 17, 20 и 21 июля.

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Когда нельзя стричь волосы в июле

Чтобы избежать недовольства от стрижки и не повредить волосы, стоит избегать следующих дней в июле 2024 года: 5, 6, 22 и 25 числа, так как они считаются наиболее неблагоприятными. Также не слишком удачными для стрижки можно считать даты: 14 и 23 июля.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в июле 2024

Для того чтобы сохранить насыщенный и долговечный цвет волос в июле 2024 года, рекомендуется выбрать для окрашивания следующий благоприятный день: 29 число.

Также можно рассмотреть следующие даты как подходящие для окрашивания волос: 3, 7, 8, 10, 18, 20 и 31 июля. Если не удалось записаться к парикмахеру на указанные благоприятные дни, можно спокойно выбрать и эти.

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