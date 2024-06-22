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У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

Анна Ярославская
22 июня 2024, 12:31
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Чем подкормить лук, если он начал желтеть? Опытные огородники дали дельные советы.
Лук
Чем подкормить лук, если он начал желтеть / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если лук начал желтеть под конец сезона - это значит, что скоро он подсохнет и нужно будет собирать урожай. Но когда перо лука начинает желтеть в июне, это говорит о неблагоприятных условиях его произрастания, поэтому нужно принимать меры.

На Youtube-канале Procvetok рассказали, чем подкормить лук, если он начал желтеть.

Если вам интересно, что делать, чтобы лук не пошел в стрелку, читайте материал: Лук не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать.

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Почему желтеет лук на грядке - что делать

Первая причина пожелтения лука – недостаточный полив.

Лук крайне нуждается во влаге, особенно если стоит жаркая и сухая погода.

В первой половине лета, когда формируется луковица, лук нужно поливать не менее двух раз за неделю.

Во второй половине лета, когда луковица уже сформировалась, лук поливают примерно раз в неделю.

Чем поливать лук, чтобы не желтели перья? Вода должна быть теплой. Так как вторая причина пожелтения лука - это полив холодной водой.

Вода для полива лука должна быть +18…+19 градусов.

Если полить лук холодной водой прямо из скважины или колодца, то перо очень быстро пожелтеет и никакого урожая вы не дождетесь - лук начнет болеть различными заболеваниями. Это одна из самых частых причин потери урожая.

Третья причина пожелтения лука – нехватка азота.

Для хорошего роста и развития луку нужен азот. При нехватке азота перо будет бледное, желтое, короткое, а сами растения - ослабленными и хилыми.

Чем подкормить лук, чтобы листья не желтели

Луку нужна подкормка азотными удобрениями. Существуют различные химические удобрения, а есть и натуральные.

Можно использовать для подкормки лука бродиловку, которая готовится из травы.

Лук можно подкормить настоями куриного помёта либо навоза. Для подкормки куриным помётом вам понадобится: 1 литр куриного помёта и 10 литров воды. Ингредиенты необходимо смешать и настаивать в течение недели. Затем разбавить 1 литр настоя десятью литрами воды и полить лук. Уже через несколько дней вы заметите результат - лук станет более зелёным, начнут отрастать молодые перья.

Чем полить лук, если желтеют кончики

Четвертая причина пожелтения лука – это действие вредителей. Например, луковой моли, которая откладывает яйца в перья лука и они его выедают. Если оторвать поврежденное перо, внутри можно заметить маленьких желтых гусениц.

Самый распространенный вредитель - это луковая муха. Если само перо зеленое, а кончик пожелтел, значит вы столкнулись именно с этой проблемой. Если выдернуть куст, пораженный луковой мухой, то можно заметить, что он начинает гнить и на нем появляются маленькие беленькие червячки.

Так как мы выращиваем лук не только для луковиц, но и для зелени, то обработку химическими препаратами лучше не проводить.

Для обработки можно использовать препараты "Битоксибациллин", "Лепидоцит", "Фитоверм". Они довольно эффективны и помогают побороть вредителя.

Еще один вредитель, которого часто не замечают, это луковый трипс. При повреждении данным вредителем перья лука становятся бесцветными, осветляются, появляется множество белых точек. В итоге лист выглядит хлоротичным, а затем засыхает. Против трипса также можно применять биопрепараты. В этом случае отлично подойдет "Фитоверм".

Пожелтение листьев лука может происходить и по другим причинам. Например, при низкой температуре и высокой влажности почвы. Такое происходит, когда летом идет бесконечные дожди.

Youtube-канал Procvetok

Youtube-канал Procvetok - это канал для садоводов. Имеет более 2,2 млн подписчиков и 2,4 тыс. видео.

На канале опытные специалисты-биологи рассказывают все о посадке, уходе, выращивании растений.

Согласно рекоменадциям, можно научиться ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, семенами, саженцами лиственных и хвойных пород декоративных растений.

Ранее Главред писал, что посадить на участке, чтобы была тень. Быстрорастущие деревья и кустарники превратят ваш сад в оазис уже через три-четыре года.

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