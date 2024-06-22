Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

Если ваш загородный участок далек от идеала и на нем растут лишь чахлые деревья и колючие кусты, то преобразить его можно всего за три-четыре года. Уже через такой короткий срок можно добиться того, чтобы ландшафт радовал глаз, а двор был скрыт от глаз соседей. Приятным бонусом будет тень на участке во время жарких летних дней. Чтобы добиться такого результата, нужно посадить быстрорастущие деревья и кустарники.
К слову, живая изгородь станет украшением любого сада, облагородит его внешний вид, добавив элемент логичности и завершенности. Детальнее читайте в материале: Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников.
Что посадить на участке, чтобы была тень
В принципе, любое дерево дает тень. Но если ваш двор совершенно "голый", то спасением станут деревья, которые быстро растут.
Береза занимает первое место в любом рейтинге быстрорастущих деревьев. Средний прирост березы в высоту за один год может составить 1-2 метра. Кроме того, она требует особого ухода, является устойчивой к похолоданиям и заболеваниям.
Дизайнеры рекомендуют сажать березы рядом с хвойными. Таким образом создается роскошный фон из смешанных групп деревьев на участке.
Ива. Прирост высоты этого дерева в молодом возрасте может составить в год до одного метра. При этом это долговечные деревья, крайне устойчивые к морозам, заболеваниям и задымлениям.
Ивы не любит застоев воды. Сажать эти деревья лучше в солнечных местах со слабощелочной почвой. Кстати, ивы – прекрасные медоносы и привлекают в сад огромное количество насекомых-опылителей.
Клены - самые быстрорастущие деревья в Украине. Из этих деревьев получаются средние (до 10 метров) живые изгороди. Годовой прирост остролистого клена в высоту может составить до 80 см.
Остролистый клен считается теневыносливым и морозостойким растением, поэтом получил широкое распространение на территории Европы.
Белая акация славится своей раскидистой и ажурной кроной, а также невероятно красивым цветением. Неприхотливый, быстрорастущий кустарник за год может вырасти на полтора метра.
Акация не нуждается в тщательном уходе, поэтому подходит для тех людей, которые не могут уделять много внимание саду. Декоративные разновидности акации цветут ароматными, медоносными цветами, которые привлекают на участок пчел.
Чем сделать тень: быстрорастущие кустарники
Снежноягодник не только быстро растет, но и очень красив в любое время года. Весной он покрыт густой листвой и нежными, бело-розовыми цветами. Затем цветы превращаются в крупные, белые или розовые ягодки с восковым налетом. Осенью листва опадает, а ягоды держатся на кустах до самых морозов.
Бирючина обыкновенная вырастает на 1,5-2 метра за год. Кустарник дает хорошую, плотную тень.
Растение неприхотливо, не требует формирования и постоянного ухода. Листва бирючины густая и темно-зеленая, а декоративность придают черные ягоды, собранные в кисти.
Сирень при хорошем уходе вырастает на полтора метра за год. Этот кустарник необычайно декоративен, поэтому без него не обходится ни один приусадебный участок. Его ароматные цветы, собранные в кисти, будут красивы не только на ветках, но и в срезке.
Лещина. При хорошем уходе и регулярном поливе лещина быстро растет. Ее резная листва дает хорошую тень. А осенью на лещине созревают орехи. В зарослях лещины очень любят вить гнезда птицы.
Жимолость растет до полутора метров в год. Тень от нее не очень густая, зато весной кусты усыпаны ароматными цветками, а летом на них созревают полезные ягоды. Кроме того, серые ветви и листва с сизым налетом смотрятся очень необычно.
Калина. Это еще один быстрорастущий кустарник с зеленой, резной листвой, который хорошо растет даже при отсутствии ухода.
Летом калина покрывается белоснежными, крупными цветами, а осенью на кустах появляются целебные, глянцево-красные ягоды, которые можно заготавливать на зиму.
Если вы вам интересно, как сделать так, чтобы территории сада в тени не оставались пустыми, а радовали глаз пестрыми красками, то читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.
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