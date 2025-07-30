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После Камчатки цунами надвигается на Японию: идет эвакуация, на берег выбросило китов

Анна Ярославская
30 июля 2025, 11:40
382
Японии грозит потенциальное цунами, по масштабам сопоставимое с тем, которое произошло в 1952 году возле берегов российского полуострова Камчатка.
Землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии
Землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Опасность цунами в Японии: возможные волны, как в 1952 году
  • Жители эвакуируются с побережья
  • Киты выбросились на берег после землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили предупреждение о цунами высотой до трех метров. Людей призывают эвакуироваться на возвышенности и оставаться в безопасном месте до тех пор, пока предупреждение не будет снято.

Предупреждение о объявлено вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы. Представитель Японского метеорологического управления Киёмото Масаси сообщил, что первые волны, по прогнозам, должны были прибыть в 10:00 утра по японскому времени или в 1:00 ночи по Всемирному времени, и, возможно, уже достигли побережья страны, передает NHK.

видео дня

Киёмото Масаси предупредил, что цунами могут повторяться в течение длительного периода времени. При этом последующие волны могут быть мощнее первых.

Отмечается, что Японии грозит потенциальное цунами, по масштабам сопоставимое с тем, которое произошло в 1952 году возле берегов российского полуострова Камчатка.

Волны цунами уже достигли некоторых районов тихоокеанского побережья Японии и обрушились на две префектуры и на остров Хоккайдо.

Из-за подземных толчков несколько китов выбросились на берег возле города Татэяма к востоку от Токио.

Киты выбросились на берег после землетрясения
Киты выбросились на берег после землетрясения / скриншот

Смотрите видео-В Японии после цунами на берег выбросило китов:

Киты могут выбрасываться на берег во время цунами из-за резких перепадов уровня прибрежных вод и течений. Хотя волны цунами обычно проходят незамеченными в глубоких океанских водах, их воздействие усиливается по мере приближения к берегу.

Первоначальный сильный откат воды перед ударом волны может дезориентировать китов и запереть их на мелководье.

Землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии
Землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии / Скриншот

Что сейчас происходит в Японии

Волны цунами достигли некоторых районов тихоокеанского побережья Японии после мощного землетрясения у берегов полуострова Камчатка в среду.

В 10:46 утра в порту Токати зафиксировано цунами высотой 40 сантиметров, а в городе Эримо на юго-востоке Хоккайдо — цунами высотой 30 сантиметров.

Волны цунами также наблюдались в регионах Тохоку и Канто. Высота волн составляет от 20 до 40 сантиметров. Сообщений о серьезных разрушениях пока не поступало.

Ранее 30-сантиметровые волны обрушились на порт Ханасаки в Нэмуро в 10:30 утра, на город Хаманака в 10:36 утра и на порт Кусиро в 10:42 утра на востоке Хоккайдо.

В 9:40 утра японское метеорологическое управление повысило свой прогноз до уровня предупреждения о цунами после землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего у восточного побережья Камчатки.

Правительство Японии учредило информационный пункт связи в центре управления кризисными ситуациями в канцелярии премьер-министра.

Власти Токио призывают жителей держаться подальше от побережья и воздержаться от выхода в море на суднах в связи с ожидаемым цунами.

Власти города Кудзюкури префектуры Тиба сообщают, что почти все жители двух городских пляжей эвакуированы. Они также продолжают призывать оставшихся серферов покинуть этот район.

Туристическая ассоциация города Оараи в префектуре Ибараки сообщает, что все посетители пляжа "Оараи Сан" были эвакуированы, а парковка закрыта.

Мощное землетрясение на Камчатке - главное

Как писал Главред, утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение. Его магнитуда составила 8,7 баллов по шкале Рихтера. Это самое мощное землетрясение с 1952 года.

После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3–4 метра. Некоторые населенные пункты затоплены. Люди эвакуируются из пострадавшего региона.

Интересным нюансом землетрясения на Камчатке является то, что эпицентр находится недалеко от базы военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки. Она расположена в Ачинской бухте в 130 километрах от точки локализации землетрясения.

Россияне хранят на этой подводной базе такие ядерные подводные лодки, как K-44 "Рязань", которая несет сразу 16 баллистических ракет Р-29Р, K-550 "Александр Невский", а также подводные ядерные лодки с улучшенными системами стелс и торпедами УГСТ "Физик-2".

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